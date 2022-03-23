Portekiz-Türkiye maçına doğru - Son Dakika
Üye Girişi

Portekiz-Türkiye maçına doğru

23.03.2022 16:25
Portekiz-Türkiye maçına doğru

Portekiz Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Jose Fonte, yarın Türkiye karşısında tüm Portekiz halkının desteğini arkalarında hissederek sahaya çıkacaklarını ve bu destekle maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Portekiz Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Jose Fonte, yarın Türkiye karşısında tüm Portekiz halkının desteğini arkalarında hissederek sahaya çıkacaklarını ve bu destekle maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Fonte, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile yarın sahalarında yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı Dragao Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Milli takım kadrosunda bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Fonte, "Önemli bir maç. Bütün ailemizin, Portekiz halkının önünde oynamaktan gurur duyacağız." dedi.

Fonte, Fransa ekibi Lille'den takım arkadaşı Burak Yılmaz ile ilgili gelen bir soruyu ise "Burak eminim ki çok iyi bir şekilde kendi ekibini savunacak. Ben de aynı şekilde takımım için oynayacağım. Yarın ikimizin arasında hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak, tamamen büyük bir final olacak. Maksimum konsantrasyon içerisinde olup Burak ve ekibine karşı oynayacağız." şeklinde yanıtladı.

Deneyimli oyuncu, kadroya sonradan katılan futbolcular Tiago Djalo ve Vitinho hakkında ise "Bütün oyuncular gibi ben de çağrılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlk defa çağrıldığı için Djalo da gurur duyuyor, çok mutlu ve en iyisini vereceğine inanıyorum. Kadrodan çıkan Pepe bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizim için, milli takım için her zaman hazır bir oyuncuydu ama eminim ki yarın dışarıdan bize en büyük desteği verecek. Vitinho da aynı şekilde. Teknik direktörümüz çağırdıysa eminim ki yeterli kaliteye sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok zor bir oyun bizi bekliyor." diyen Fonte, "Karşımızdaki rakibimiz eminim ki maksimumunu verecek. Biz de onlarla aynı şekilde mücadele edeceğiz veya onlardan daha iyi olacağız. Bunun için, milli takım aşkı için buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bütün ülke arkamızda olacaktır." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU Kuntz: Portekiz'i çok rahatsız edeceğiz Kuntz: Portekiz'i çok rahatsız edeceğiz

Portekiz, Türkiye, oyunlar, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Portekiz-Türkiye maçına doğru - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
16:25 Yaptırımlarda sıra Putin'in sevgilisine geldi! Sınır dışı edilmesi için 63 bin imza toplandı
16:23 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi?
16:17 CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira
16:08 Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılmayacak! Sunulan teklif reddedildi!
16:05 Ömür Gedik'in, kırmızı et yorumu tepki topladı: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
16:02 Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız
15:52 Putin'e yeni darbe! Danışmanı Anatoly Chubais, işgale tepki göstererek görevden ayrıldı
15:48 Sevgilisini öldürüp mermer ocağına gömmüş! O sanığın kan donduran ifadesi mahkemede ortaya çıktı
15:37 Göztepe'ye bir talip daha çıktı! Abramovich'e rakip olan isim, Brentford takımının kurucusu Rasmus Ankersen!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 16:39:01. #1.11#
SON DAKİKA: Portekiz-Türkiye maçına doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement