Portekiz-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu! Stefan Kuntz'un tercihleri şaşırttı - Son Dakika
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Portekiz-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu! Stefan Kuntz'un tercihleri şaşırttı

24.03.2022 20:54
Portekiz-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu! Stefan Kuntz'un tercihleri şaşırttı

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım, deplasmanda Portekiz'e konuk oluyor. Saat 22.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, Dünya Kupası'na katılmak için finalde İtalya-Kuzey Makedonya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Dev maçta ilk 11'ler belli oldu.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşıyor. Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

A Milli Takım'da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Kadroda ise 4 isim yer almadı. Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok listede yer almadı Portekiz'de ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi. Öte yandan Portekiz'in önemli oyuncularından Ruben Dias, Cancelo, Nelsen Semedo ve Renato Sanches sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

PORTEKİZ'E KARŞI SON MAÇIMIZDA 3 ATTIK

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı. Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti. Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.

İŞTE İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa; Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro; Moutinho; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio; Diogo Jota, Ronaldo.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Zeki, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

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SON DAKİKA: Portekiz-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu! Stefan Kuntz'un tercihleri şaşırttı - Son Dakika
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