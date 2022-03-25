Portekiz-Türkiye maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Portekiz-Türkiye maçının ardından

25.03.2022 02:51
Portekiz-Türkiye maçının ardından

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'yi 3-1 mağlup eden Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'yi 3-1 mağlup eden Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Santos, "Portekiz olarak bütün yoğunluğumuz bu maçtaydı ve bunu atlattık. Şimdi diğer maça odaklanacağız. Yavaş yavaş amacımıza ulaşıyoruz. Maça baktığımız zaman iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tam kapasiteyle gerçekleştiremedik ama haklı bir galibiyet aldık. İnanmıştık galibiyete. Bazı bölümlerde kötü oynadık. Bu tip final maçları her zaman sorunlu olur. Önemli olan kazanmaktı ve kazandığımız için mutluyuz. Bu futbol, bugün kazandık. Bir sonraki maçı da kazanacağımıza inanıyoruz. Odak noktamız bir sonraki maç olmalı. Türkiye'yi yendik ve rakibimiz Kuzey Makedonya oldu. Bütün ekiplere olduğu kadar onlara da saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

Santos, takımın kaptanlarından olan kaleci Rui Patricio'nun yedek kalması hakkında ise, "Kim hazırsa onu oynatıyorum. Rui Patricio kaptan da olsa bugün hazır değildi. İyi olan kaleciyi oynattım. Yaptığım analizlerin de doğru çıktığına inanıyorum. Rui Patricio sakat değildi. Tamamen benim seçimim. Çağırdığım bütün oyuncular aynı kaliteye sahip." şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Moutinho bugün farklı bir pozisyonda oynadı. Neden?" sorusuna, "Önemli olan kazanmaktı. O şekilde kendisini sahaya yerleştirdim. O da elinden geleni yaptı, iyi oynadı. Bana göre stratejimin çalıştığına inanıyorum. Moutinho en deneyimli oyunculardan bir tanesi. Bütün oyuncularım hangi pozisyona koyarsam koyayım, oynamasını biliyorlar." cevabını verdi.

Fernando Santos, Ronaldo'nun gol atamadığının hatırlatılması üzerine ise, "Ronaldo gol atamadı ama takım için çalıştı. Karşı tarafı da rahatsız ettiğini düşünüyorum. Gol atamadı ama gol yollarındaki alanı açtı. Onun için de diğer oyuncularım rahatlıkla gol attılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Gerçekten penaltı anı zor bir andı"

???????

Santos, Burak Yılmaz'ın penaltıyı kaçırması hakkında ise şöyle konuştu:

"Evet gerçekten zor bir andı. O dakikaya kadar oyunu kontrol etmiştik. Aşağı yukarı 10-15 dakika Türkiye oyunu dengeledi. Penaltıya kadar bakarsak biz daha iyi oynuyorduk, daha iyi pas yapıyorduk. İlk golü ve ikinci golü attık. Penaltı pozisyonunu atlattıktan sonra 3. golü attık. Gerçekten penaltı anı zor bir andı. Beraberliği yakalayabilirlerdi, oyunun seyri değişebilirdi."

Deneyimli teknik adam son olarak, "Altın bir jenerasyonumuz var. 2016 yılında madalyayı getirdiler. Portekiz futbolu ileriye dönük olarak parlıyor. Geleceği düşününce milli takıma yeni bir jenerasyonu adapte etmek istiyorum. 2016'da kupayı kazandıran oyuncuları da tabii ki harcayamam. Bu yavaş yavaş olacak." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Burak Yılmaz milli takıma veda etti Burak Yılmaz milli takıma veda etti Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! Portekiz-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! Portekiz-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu Türkiye A Milli Takımı Portekiz’e hazırlanıyor Türkiye A Milli Takımı Portekiz’e hazırlanıyor

Portekiz, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Portekiz-Türkiye maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
01:14 Nostradamus'dan korkutan kehanet! 3. dünya savaşı için tarih verdi
01:07 Kuzey Makedonya, rakibi İtalya'yı 1-0 mağlup etti! İtalya'nın Dünya Kupası'na katılma şansı yok oldu
01:04 İzmir'de silah kazasında Uzman Çavuş Mahmut Güleş şehit oldu.
00:59 Burak Yılmaz penaltı atışını değerlendiremedi! Türkiye'nin Dünya Kupası hayalleri suya düştü
00:43 A Milli Takım Portekiz'e 3-1 mağlup oldu! 2022 Dünya Kupası fırsatı tamamen bitti
00:39 Motorin grubuna 1.39 TL zam geldi
00:20 Dragao'da nefes nefese mücadele! Burak Yılmaz'ın golüyle A Milli Takım yeniden canlandı
00:07 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çok konuşulacak iddia: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları Biden'ın oğlu finanse etti
23:49 Uğurcan'ın yediği gol pes dedirtti! Sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
23:43 İngiltere Başbakanı Johnson'dan Ukrayna'ya desteğinden ötürü Bayraktar TB2'ye övgü dolu sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 03:09:51. #1.11#
SON DAKİKA: Portekiz-Türkiye maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement