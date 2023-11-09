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Galatasaray'ı Almanya'da doğradılar! Okan Buruk, Portekizli hakemin iki kritik hatasını canlı yayında söyledi - Son Dakika

Galatasaray'ı Almanya'da doğradılar! Okan Buruk, Portekizli hakemin iki kritik hatasını canlı yayında söyledi

09.11.2023 08:19  - Güncelleme: 08:30

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bayern Münih'e 2-1 yenildikleri maçın ardından hakeme tepki gösterdi. Deneyimli hoca açıklamasında, ''Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var.'' dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, hakem kararlarına da tepki gösterdi.

"10 KİŞİ KALSALAR FARKLI OLABİLİRDİ"

Portekizli hakem Nobre'nin çalmadığı düdüklerden dert yanan Buruk, "Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var." dedi.

Portekizli, Galatasaray'ı Almanya'da fena doğradı! Okan Buruk canlı yayında pozisyonları tek tek saydı

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"SON DAKİKALARDA TEPKİ VERDİK"

"İlk maça göre rakibimize daha fazla pozisyon verdik. Makineleşmiş bir takımla oynadık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz gruptan çıkmak. Burada 1 puan alsaydık bizim için iyi olabilirdi. Son dakikalarda bir tepki verdik ama maçı çeviremedik.

Portekizli, Galatasaray'ı Almanya'da fena doğradı! Okan Buruk canlı yayında pozisyonları tek tek saydı

"ICARDI RAHAT HİSSETMEDİĞİ İÇİN ÇIKTI"

Icardi'nin adalesi tuttu ve rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino yorulduğu için çıkmak zorunda kaldı. Hakim ile ilgili sürece dikkat ediyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok.

Portekizli, Galatasaray'ı Almanya'da fena doğradı! Okan Buruk canlı yayında pozisyonları tek tek saydı

"OYUN OLARAK İYİ NOKTADAYIZ"

Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek gruptan çıkmış halde konuşabiliyordum şu anda. Ancak oyun olarak iyi noktadayız. Ligde de Avrupa'da iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimiz kalan iki maçımızı da kazanmak.

Portekizli, Galatasaray'ı Almanya'da fena doğradı! Okan Buruk canlı yayında pozisyonları tek tek saydı

"BİZİ İSTANBUL'DA GİBİ HİSSETTİRDİLER"

Taraftarlarımız bugün harika bir destek verdi bize. Onlara buradan puan alarak teşekkür etmek isterdik ama olmadı. Bizi sanki İstanbul'da gibi hissettirdikleri dakikalar oldu.

Portekizli, Galatasaray'ı Almanya'da fena doğradı! Okan Buruk canlı yayında pozisyonları tek tek saydı

"OYUNCULARIM EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTI"

Burada gol öncesinde, kritik bir pozisyon. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkan bir hakem. Hatalar yapması normal. İstediklerimizi yapmaya çalıştık. Pozisyonlara girdik. Sayılmayan gol oldu. Öne geçebilirdik, maçı da kazanabilirdik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.

Portekizli, Galatasaray'ı Almanya'da fena doğradı! Okan Buruk canlı yayında pozisyonları tek tek saydı

"PERFORMANSLARDAN DOLAYI MUTLUYUM"

Birincisi, girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilecek kalitede oyuncularımız var. Bazen yanlış seçimler yaptılar. Bu tabii ki oluyor. Skor aldıkça öz güven yerine geliyor. Bundan sonra daha iyisini yapacaklardır. Bizim için bu pozisyonlara girmek önemli. Bayern Münih gibi bir takıma karşı bir takıma karşı bu pozisyonlara giriyorsanız, bunları atmak zorundasınız. Ama oyuncuların genel performansı, üretimimiz genelde iyiydi. Performanslardan dolayı mutluyum. Bu maç olmadı, bir sonraki maçta olacak.

Portekizli, Galatasaray'ı Almanya'da fena doğradı! Okan Buruk canlı yayında pozisyonları tek tek saydı

"BİZİM İÇİN ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Kopenhag'ın kazanması... İki türlü de iki takımı da yenmek için sahaya çıkacaktık. Yine kazanmak için çıkacağız. Bizim için çok fazla bir şey değişmedi."

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ı Almanya'da doğradılar! Okan Buruk, Portekizli hakemin iki kritik hatasını canlı yayında söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ı Almanya'da doğradılar! Okan Buruk, Portekizli hakemin iki kritik hatasını canlı yayında söyledi - Son Dakika
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