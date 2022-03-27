Potada yarı finali geçen kızlar, Denizli'ye şampiyonluk getirmek istiyor - Son Dakika

Denizli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Aydın ilinde düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı finalinde galip geldi. Denizlili sporcular, Afyonkarahisar'da 25 Nissan tarihinde düzenlenecek olan finalde Denizli'yi temsil edecek.

Türkiye Ortaokullar Arası Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonasında çercevesinde düzenlenen Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği karşılaşmalarında Denizli TOBB Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Denizli'de il, Uşak'ta grup ve Aydın'da ise yarın final birinciliği elde etti. Denizli'yi 22 ile 25 Mart tarihleri arasında Aydın ilinde temsil eden TOBB Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, grup maçlarında karşılaştığı Ankara 94-13, İzmir 23-47, Konya 13-41 ve Muğla 41- 62 mağlup Denizli TOBB Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, 8 takım ile birlikte direk finalle katılmaya hak kazandı. Genç sporcuların birincilik için mücadele edeceği Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası finalleri 25 Nisan tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde yapılacak. Gerçekleşecek maçta kazanmak için kıyasıya mücadele edecek olan genç sporcular, Denizli'yi temsil edecek.

"Pandemiden sonra en iyilerinin arasında da olduğumuzu gösterdik"

Şampiyonluk yolunda çok emek verdiklerini ve haftada en az 5 gün çalıştıklarını anlatan takım hocası Ali Yaşatürk, "Daha önce Türkiye dördüncülüğü ile başladığımız hikaye yine TOBB Ortaokulu ile Türkiye Finallerinde devam ediyor. Çocuklarımız haftada en az haftada 5 gün çalışıyor. Yazında dahil olmak üzere çalıştılar. Çok emek verip ter döktüler ama sonuç ortada. Türkiye'nin en iyisi arasındaydık. Pandemiden sonra en iyilerinin arasında da olduğumuzu gösterdik" dedi.

"Kazandığımız için mutluyuz ve gururluyuz"

Aydın'da düzenlen yarı final maçlarında birin olduklarından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen takım oyuncusu Gökçe Gökcen, "Denizli'den birinci olarak çıktık. Daha sonra yarı finallerde birinci olduk. Kazandığımız için mutluyuz ve gururluyuz. Basketbol takımı olarak Türkiye finalinde Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye şampiyonasında Denizli'yi temsil edeceğiz"

Türkiye şampiyonasında final maçlarında mücadele vererek en iyi şekilde Denizli'yi temsil etmek istediklerini anlatan bir diğer takım oyuncusu Hatice Berrin Öğmen ise, "Yarı finallerde katılarak çıkmayı başardık. Şimdi ise Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Türkiye şampiyonasında Denizli'yi temsil edeceğiz. Umarım oradan da güzel bir şey çıkartırız" şeklinde konuştu. - DENİZLİ