Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi

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İngiltere Premier Lig'de 15. haftanın erteleme maçında lider Liverpool, deplasmanda Everton'a konuk oldu. Goodison Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

SON ANDA 2-2 OLDU

Everton, 11. dakikada Seto ile öne geçerken, Liverpool bu gole 16. dakikada Alexis Mac Allister ile yanıt verdi. İlk yarı 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarıda 73. dakika oynanırken Liverpool, Mohamed Salah ile öne geçti. Everton, 90+8. dakikada James Tarkowski'nin golüyle bir puanı kurtardı.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmanın 90+12. dakikasında Everton'dan Abdoulaye Doucoure, Liverpool'dan da Curtis Jones kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Aynı dakikada Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Everton puanını 27'ye, Liverpool ise 57'ye yükseltti.

MAÇIN ARDINDAN ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Everton ve Liverpool oyuncuları bitiş düdüğüyle beraber birbirine girdi. Onlarca güvenlik görevlisinin müdahalesine rağmen olaylar bir süre sürdü. Kavganın sona ermesinin ardından hakem her iki taraftan Doucoure ve Curtis Jones'a kırmızı kart gösterdi.

Doucoure'nin son düdükle birlikte Liverpool taraftarlarının önünde sevinç yapması sonrası Liverpoollu oyuncuların müdahalesiyle olaylar alevlendi.

STADYUMUN SON DERBİSİ

Everton 1892 yılında inşa edilen Goodison Park'a veda etmeye hazırlanıyor. Dünyanın en eski stadyumlarından birisi olan Goodison Park'ta böylelikle iki takım arasındaki son derbi oynanmış oldu. Everton yaz aylarında 53 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumuna taşınmış olacak.