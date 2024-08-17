Premier Lig'de akılalmaz sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı - Son Dakika
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Spor

Premier Lig'de akılalmaz sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı

Premier Lig\'de akılalmaz sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında oynanan Nottingham Forest-Bournemouth maçında korkunç bir sakatlık yaşandı. Ev sahibi takımın Brezilyalı futbolcusu Danilo, müsabakanın 7. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinin ardından yere ters bir şekilde düştü ve ayak bileğini kırdı. 23 yaşındaki orta saha, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaklaşık 8 dakikada duran karşılaşma da 15. dakikada yeniden başladı.

17.08.2024 18:49
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İlk hafta heyacanının yaşandığı İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forrest, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 7. dakikasında akılalmaz bir sakatlık yaşandı.

DANILO, ACI İÇERİSİNDE YERDE KALDI

Karşılaşmada dakikalar 7'yi gösterirken orta sahada yaşanan bir hava topu mücadelesinde ev sahibi ekibin Brezilyalı futbolcusu Danilo ile Bournemouth'tan Semenyo aynı topa yükseldi. İkili mücadelenin ardından yere ters bir şekilde düşen Danilo, acı içinde kıvranmaya başladı.

Premier Lig'de korkutan sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı

AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Karşılaşmanın hakemi hemen sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, maç da uzun bir süre durdu. Yapılan kontrollerin ardından ilk belirlemere göre Danilo'nun ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu, ilk müdahalenin ardından ambulansla stadyumdan ayrıldı. Yaklaşık 8 dakika duran oyun, 15. dakikada kaldığı yerden devam etti.

Premier Lig'de korkutan sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı

İşte o anlar;

Premier Lig'de korkutan sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı
Premier Lig'de korkutan sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı
Premier Lig'de korkutan sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı
Premier Lig'de korkutan sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı
Premier Lig'de korkutan sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı
Premier Lig'de korkutan sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı

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Son Dakika Spor Premier Lig'de akılalmaz sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Premier Lig'de akılalmaz sakatlık! Kimse bir daha dönüp bakamadı - Son Dakika
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