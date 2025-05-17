İngiliz devi Manchester United'ın Tottenham'a 4-3 kaybettiği İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Altay Bayındır, ilk 11'de forma giymişti.
Milli kalecinin yediği gol maça damga vururken, Altay Bayındır'ın performansı İngiliz basınında manşet olmuştu. 88. dakikada Heung-min Son, Altay Bayındır'ı kornerden attığı golle avlamıştı. Bu gol Tottenham tarafından ödüllendirildi.
Tottenham, Heung-min Son'un golünü sezonun en iyi golü seçti ve Güney Koreli futbolcuya ödül verdi. Gol için özel bir video hazırlanırken, o anlara şahit olan taraftarlarla röportaj yapıldı.
İşte o gol;
Son Dakika › Spor › Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş - Son Dakika
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