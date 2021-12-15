Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Bielsa'nın öğrencilerini sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, sahasında Leeds United'ı bozguna uğrattı. Müthiş bir performans ortaya koyan ev sahibi takım sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MANCHESTER CITY LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Mücadelde Manchester City 8. dakikada Foden ile gol perdesini açarken 13'te Grealish, 32'de De Bruyne'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da aynı hızla başlayan Guardiola'nın öğrencileri 49'da Mahrez, 62'de bir kez daha De Bruyne, 74'te Stones ve 78'de Nathan Ake'in golleriyle skoru 7-0 yaptı ve haftayı görkemli bir galibiyetle tamamladı. Bu sonucun ardından Mancheste City, Premier Lig'de üst üste 7. galibiyetini aldı ve Liverpool'un önünde 41 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Leeds United ise 16 puanda kaldı.