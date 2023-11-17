Premier Lig ekibine soğuk duş! 10 puan silme cezası aldılar

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Premier Lig kar ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edildiği gereçkesiyle 10 puan silme cezası aldı.

10 PUAN SİLME CEZASI VERİLDİ

Everton, Premier Lig kar ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili bağımsız komisyon duruşmasının ardından 10 puanlık ceza aldı.

DÜŞME HATTINA GERİLEDİLER

Everton Kulübü'nden yapılan açıklamada, kararın kabul edilemez olduğu ve itiraz edileceği açıklandı. Everton, bu ceza ile birlikte Premier Lig sıralamasında 14. sıradan 19. sıraya düşerek küme düşme hattına geriledi.