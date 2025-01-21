Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

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Galatasaray'da sezonun etkili isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı. Sarı-kırmızılılar, kapısını çalan Premier Lig ekibinin teklifine hiç vakit kaybetmeden cevap verdi.

30 MİLYON EURO'YU REDDETTİLER

Hürriyet'te yer alan habere göre, milli futbolcu için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon eurosu garanti, 5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 30 milyon euroluk teklifte bulundu.

BU SEZON 12 GOLE KATKI SAĞLADI

Ancak hem lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray bu teklifi reddetti. 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz bu sezon 28 maçta forma giydi. 24 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.