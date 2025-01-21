Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif - Son Dakika
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Spor

Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

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Galatasaray'ın sezonun etkili isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig ekibinden büyük bir teklif geldi. West Ham United, Galatasaray'a 30 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak bu teklif, hem lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray tarafından reddedildi. Barış Alper Yılmaz bu sezon 28 maçta forma giydi ve 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

21.01.2025 09:27
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Galatasaray'da sezonun etkili isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı. Sarı-kırmızılılar, kapısını çalan Premier Lig ekibinin teklifine hiç vakit kaybetmeden cevap verdi.

30 MİLYON EURO'YU REDDETTİLER

Hürriyet'te yer alan habere göre, milli futbolcu için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon eurosu garanti, 5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 30 milyon euroluk teklifte bulundu.

BU SEZON 12 GOLE KATKI SAĞLADI

Ancak hem lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray bu teklifi reddetti. 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz bu sezon 28 maçta forma giydi. 24 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

Barış Alper Yılmaz, West Ham United, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser:
    yalan haber premier lig böyle çaylak adamlarla ilgilenmez bile 30 20 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    sallama ziya aaa kim verir 30 o kazmaya 14 2 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    lan geçen seneden beri yok 30 40 gitti gidiyor boş teneke bu adam 13 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ziyaaaaa !!! 8 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Gün gelir bu teklifi çok ararsınız. 8 1 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    Okan efendi adamın önünü kesme kariyer yapmasına engel olma 2 3 Yanıtla
  • Mnys 87:
    :)) 5 0 Yanıtla
  • gökhan köymen:
    30 milyon az değil mi bence en az 100 milyon eder hatta seneye beş yüzden aşağı verilmez 4 0 Yanıtla
  • Kent Elektronik:
    verin amk ne başarısı kupayı alsak bu parayı vermezler yalan haber tabi 4 0 Yanıtla
  • Ali Veli:
    komedi 3 0 Yanıtla
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