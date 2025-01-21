Premier Lig\'in ilk Özbek oyuncusu Manchester City\'de

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Abdukodir Khusanov'u kadrosuna kattı. 20 yaşındaki stoper, yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Manchester City, Abdukodir Khusanov'u kadrosuna kattığını açıkladı. Genç stoper, Premier Lig'de forma giyecek ilk Özbek oyuncu olacak.
Genç futbolcu, Premier Lig'de forma giyecek ilk Özbek oyuncu olacak. Khusanov, Lens'te bu sezon 16 resmi maçta forma giymişti.
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