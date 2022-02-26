Premier Lig'in tozunu attıracaklar! Milli futbolcu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor - Son Dakika
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Premier Lig'in tozunu attıracaklar! Milli futbolcu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor

26.02.2022 17:00

Inter'de bu sezon gösterdiği performansla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United'ın radarına girdi. Milli futbolcumuz, İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde en büyük hedeflerinden biri olurken İtalyan devine yaklaşık 20 milyon euroya yakın bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Inter'in ise 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği öğrenildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Manchester United gündemine milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu aldı. İngiliz ekibi, İtalyan devinin kapısını yüklü bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Premier Lig'in tozunu attıracaklar! Milli futbolcu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
İtalya Serie A'da Ronaldo ile Hakan Çalhanoğlu rakip olmuştu

INTER, 30 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Manchester United, Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Yaz aylarında Kırmızı Şeytanlar tarafından kapısı çalınacak Inter'in 30 milyon euronun altındaki bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 6 gol, 9 asistlik bir performansa imza attı.

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Cristiano Ronaldo, Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Spor, Son Dakika

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