Premier Lig'in tozunu attıracaklar! Milli futbolcu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor - Son Dakika

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Manchester United gündemine milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu aldı. İngiliz ekibi, İtalyan devinin kapısını yüklü bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

İtalya Serie A'da Ronaldo ile Hakan Çalhanoğlu rakip olmuştu

INTER, 30 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Manchester United, Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Yaz aylarında Kırmızı Şeytanlar tarafından kapısı çalınacak Inter'in 30 milyon euronun altındaki bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 6 gol, 9 asistlik bir performansa imza attı.