Premier Lig kulüpleri, VAR sistemini kaldırmak için harekete geçti - Son Dakika
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Spor

Premier Lig kulüpleri, VAR sistemini kaldırmak için harekete geçti

Premier Lig kulüpleri, önümüzdeki ay yapılacak yıllık genel kurul toplantılarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin önümüzdeki sezondan itibaren kaldırılması önerisini oylamaya sunmaya hazırlanıyor. Kulüplerin vereceği oylara göre VAR uygulamasının devam edip etmeyeceği belirlenecek. Video Yardımcı Hakem uygulaması ilk olarak İsveç'te uygulamadan kaldırılmıştı.

15.05.2024 21:04
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Dünya futbolunda devrim niteliği taşıyan Video Yardımcı Hakem uygulaması ilk olarak İsveç'te son bulmuştu. Gelecek sezon dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de de olmayabilir.

The Athletic'in haberine göre Premier Lig ekipleri, gelecek sezon VAR uygulamasının devam edip etmemesi hakkında toplanacak. Kulüplerin vereceği oylara göre VAR uygulamasının devam edip etmeyeceği belirlenecek. Premier Lig yönetimi, VAR'ın devam etmesini istese de kulüplerin hepsi aynı fikri paylaşmıyor. Wolverhampton Wanderers, VAR'ın futbolun taraftar ve takım arasındaki ilişkiyi bozduğunu düşünüyor. VAR olmasına rağmen hataların devam etmesi ve kararların objektiflikten uzaklaşmaya başlaması nedeniyle kulüpler VAR'ın kalkmasına daha yakın duruyor.

Premier Lig kulüpleri, VAR sistemini kaldırmak harekete geçti

Kulüplerden yapılan bildiride VAR'dan şikayet edilme sebepleri şu şekilde sıralandı;

Gol sevinçleri ve futbolu özel kılan spontane tutku üzerindeki etkisi.

Uzun VAR kontrolleri ve zayıf iletişim nedeniyle stadyumlarda hayal kırıklığı ve karışıklık.

Protestolar, Premier Lig marşının yuhalanması ve VAR'a karşı tezahüratlarla daha düşmanca bir atmosfer.

VAR'ın açık ve bariz hataları düzeltme amacının aşılması, artık öznel kararların aşırı analiz edilmesi ve oyunun akışkanlığı ve bütünlüğünün tehlikeye atılması.

VAR'ın sağladığı güvenlik ağı nedeniyle saha içi hakemlerin hesap verebilirliğinin azalması ve bunun da sahadaki otoritenin erozyona uğramasına yol açması.

VAR'a rağmen hataların devam etmesi, taraftarların birden fazla görüntü ve tekrarın ardından insan hatasını kabullenememesi, hakemlik standartlarına olan güveni zedeleme.

Uzun VAR kontrolleri ve daha fazla ek süre ile Premier Lig'in hızlı temposunun bozulması ve maçların aşırı uzun sürmesine neden olması.

VAR kararları hakkındaki sürekli söylemlerin çoğu zaman maçın kendisini gölgede bırakması ve ligin itibarını zedelemesi.

VAR'ın tamamen saçma yolsuzluk iddialarını körüklemesiyle güven ve itibar erozyonu.

İsveç, Futbol, Spor, Son Dakika

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