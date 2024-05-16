Prens Selman, spor bakanını fırçaladı! Bir daha namaz vakitlerinde maç oynanmayacak

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Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Anderson Talisca, Riyad Mahrez gibi dünyaca ünlü birçok futbolcunun forma giydiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, maç saatlerinin namaz vakitleriyle çakışmamasına tepki gösterdi.

PRENS SELMAN, BAKANA TALİMAT VERDİ

Suudi Arabistan'da oynanan bazı maçların namaz vakitlerine denk gelmesinin ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman harekete geçti. Rafad'ın haberine göre Selman, spor bakanına futbol maçlarının programlanmasında namaz vakitlerini dikkate alınması yönünden talimat verdi.

"BİR DAHA TEKRARLANMASIN"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yetkilileri namaz vakitlerinde maç oynatılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak bu ihlalin tekrarlamaması için sert bir dille uyardı.