Prof. Dr. Ali Öçgüder\'den Spor Yaralanmalarına Dikkat Çağrısı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Öçgüder, kış sporları ve spor yaralanmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kayakta en sık diz ve omuz yaralanmalarının yaşandığını belirten Öçgüder, özellikle omuz çıkıklarında anında müdahale gerektiğini söyledi. Ameliyatsız tedavi yöntemlerini tercih ettiklerini ifade eden uzman isim, artroskopik cerrahinin spor yaralanmalarında en güncel ve hızlı iyileşme sağlayan yöntem olduğunun altını çizdi.
Prof. Dr. Ali Öçgüder, kış sporlarında yaşanan yaralanmaların diğer sporlara göre daha şiddetli olduğunu belirterek, "Kayak yaralanmaları, spor yaralanmaları içerisinde en yüksek enerjili yaralanmalardan bir tanesidir" dedi.
Kayakta en sık diz ve omuz eklemlerinde yaralanmaların yaşandığını vurgulayan Öçgüder, bu durumun düşme anında vücudun kendini koruma refleksiyle alakalı olduğunu belirtti.
Omuz çıkıklarında zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gerektiğini ifade eden uzman doktor, "Omuz çıkıklarına anında müdahale etmek gerekiyor" diyerek erken müdahalenin iyileşme sürecini hızlandırdığını söyledi.
Her spor yaralanmasının ameliyat gerektirmediğini belirten Öçgüder, "Ameliyatsız yöntemleri mutlaka kullanıyoruz, her yaralanma ameliyat gerektirmez" diyerek, özellikle bağ yaralanmalarında cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olabileceğini aktardı.
Bazı yaralanmaların ameliyatsız tedaviyle iyileşmesinin mümkün olmadığını belirten Öçgüder, "Bağ yaralanması, menisküs yırtığı veya omuz çıkığı varsa tedavileri cerrahi olarak yapılmalı" ifadelerini kullandı.
Spor yaralanmalarında halı saha maçlarının başı çektiğini ifade eden uzman isim, "Halı saha en sık yaralanma görülen aktivitelerden biridir" diyerek bilinçsizce yapılan sporlarda riskin arttığını vurguladı.
Gelişen cerrahi yöntemlere değinen Prof. Dr. Öçgüder, "Artroskopik ameliyatta kameralı bir sistemle eklemlere girebiliyoruz" diyerek bu yöntemin cerrahi müdahalede doktorlara büyük kolaylık sağladığını söyledi.
Spor yaralanmalarında artroskopik tedavinin avantajlarına değinen Prof. Dr. Ali Öçgüder, "Artroskopik tedavi spor yaralanmalarında en güncel ve hızlı iyileşmeyi sağlayan yöntemdir" ifadeleriyle bu yöntemin güvenilirliğini vurguladı.
Son Dakika › Spor › Prof. Dr. Ali Öçgüder'den Spor Yaralanmalarına Dikkat Çağrısı - Son Dakika
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