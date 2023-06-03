Profesyonel E-Spor oyuncusu Başbuğhan Çeker: E-Spor gençler için büyük bir fırsat - Son Dakika
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Profesyonel E-Spor oyuncusu Başbuğhan Çeker: E-Spor gençler için büyük bir fırsat

Profesyonel E-Spor oyuncusu Başbuğhan Çeker: E-Spor gençler için büyük bir fırsat

03.06.2023 19:41

Profesyonel E-Spor oyuncusu Başbuğhan Çeker, E-Sporda yaşanan değişimler, sektörün büyüklüğü ve gençler üstündeki etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemde E-Sporda büyük gelişmeler yaşandığına tanıklık ettiklerini belirten Çeker, "E-Spor artık eğlence aracı olmaktan çıktı. Çok ciddi bir kariyer alanı açıldı. Gençler artık kendi yeteneklerini keşfedip, profesyonel oyuncu olma hayallerini gerçekleştirmek için daha çok fırsat buluyor" diye konuştu.

Profesyonel E- Spor oyuncusu Başbuğhan Çeker, E-Sporda yaşanan değişimler, sektörün büyüklüğü ve gençler üstündeki etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dönemde E-Sporda büyük gelişmeler yaşandığına tanıklık ettiklerini belirten Çeker, "Sektörün profesyonelleşmesiyle birlikte E-Spor artık eğlence aracı olmaktan çıktı. Çok ciddi bir kariyer alanı açıldı. Bu alanda özellikle gençler için büyük bir fırsat ortaya çıkmış oldu. Gençler artık kendi yeteneklerini keşfedip, profesyonel oyuncu olma hayallerini gerçekleştirmek için daha çok fırsat buluyor" diye konuştu.

Profesyonel E-Spor oyuncusu Başbuğhan Çeker: E-Spor gençler için büyük bir fırsat

"GENÇ OYUNCULAR BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK ADINA DAHA ÇOK OLANAK BULABİLECEK"

E-Sporun ilerleyen dönemlerde çok daha fazla büyüyeceğini belirten Çeker, "Teknolojik gelişmelerle birlikte sektör daha da gelişip büyüyecek. Bununla birlikte aynı zamanda daha profesyonel bir yapı ortaya çıkacak. Profesyonel yapıyla paralel olarak yetenekli oyunculara ulaşmak daha kolay hale gelecek. Genç oyuncular becerilerini geliştirmek adına daha çok olanak bulabilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı/ Spor

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Profesyonel E-Spor oyuncusu Başbuğhan Çeker: E-Spor gençler için büyük bir fırsat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Profesyonel E-Spor oyuncusu Başbuğhan Çeker: E-Spor gençler için büyük bir fırsat - Son Dakika
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