PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular - Son Dakika
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PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular

PSG\'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular

İspanyol devi Real Madrid'in bu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'den alacağı olan 55 milyon euro ödenmemesi sonucunda UEFA'ya başvurdu. PSG, Fransız yıldızın bu hamlesi sonrasında Avrupa kupalarından men edilme cezasıyla karşı karşıya kaldı.

20.08.2024 18:56
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Real Madrid kariyerine gol ve UEFA Süper Kupa zaferiyle başlayan Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain ile davalık oldu. 25 yaşındaki yıldız 7 yıl formasını terlettiği Paris Saint-Germain'den alacağı olan 55 milyon euro için harekete geçti.

UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde'un haberine göre; Mbappe, Real Madrid'e transferinden önce PSG'den alamadığı 55 milyon euroluk brüt ücretini talep etti, Fransız kulübü ise bu talepleri karşılamayınca eski kulübünü UEFA'ya şikayet etti. Fransız yıldızın bu talepleri, Şubat ayında alması gereken imza bonusunun üçte biri (36 milyon euro) ile Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait maaşlarını ve etik bonuslarını içeriyor.

PSG, AVRUPA KUPALARINDAN MEN EDİLEBİLİR

PSG yönetimi, oyuncunun Real Madrid'e transfer olmasını gerekçe sunarak ödemeleri yapmama kararı aldı. Bu durum, Fransız kulübü için büyük bir risk teşkil ediyor. Haberin devamında Mbappe ile PSG arasındaki anlaşmazlığın, dev kulübünün UEFA lisansının iptal edilmesine ve dolayısıyla Avrupa kupalarından men edilmesine kadar varabileceğini belirtti.

PSG KARİYERİ

Kylian Mbappe, 2017-18 sezonunun başında transfer olduğu Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 308 maça çıktı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 256 gol ve 91 asist üretme başarısı gösterdi. Sözleşmesi sona erdikten sonra bu yaz İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Mbappe'nin yeni takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: Tarihler 1997-98 sezonunu gösteriyordu BEŞİKTAŞ durmuyordu zayıf rakibi psg yi 3-1 yenip şampiyonlar Liginde yoluna devam ediyordu rakibi Yongboys olanların bizden öğrenecekleri çok şey var çok 18 47 Yanıtla
    Lutfi Kürkçü: Kardeş ne içiyorsan bize de söyle o kafayı bizde bulalım olmaz mı 97/98 sezonunda psg zaten zayıf bir takımdı ve ondan iki sezon sonra Galatasaray nağmalup Urfa kupasını aldı yetmedi real Madrid’i yenerek süper kupayı kazandı sahi o bahsettiğin 97/98 sezonunda Beşiktaş ne kazandı 7 1 Talat Yelbuz: Senin rakibinde LUGANO hangi ülkenin takımı 3 1 Bilişim Hurda: o kadar kötü bir Avrupa tarihiniz var ki örnek vereceğim diye 25 yıl öncesindeki bir maça gidiyorsun 4 0 Mehmet Hamdi Albuz: ferat futboldan anlatmadığını o kadar belle ediyorsun ki yazma...bak hep ekşi yorum yapılıyor kimse artı vermiyor konunun dışınıza çıkıyorsun..ben senin gibi birini beşiktaş lı olarak görmek istemem. bize akıllı be mantıklı yorumcular gerek 2 2 ismail mutlu: o dediğin tarihte henüz mbappe doğmamış tı 3 0 Ahmet Dabanlı: Sen mazide kalmış sın devam debelenmeye 2 0 Galatasaray Spor kulübü: Adı üstünde yiğenim tarih oldu 1 1
  • Talat Yelbuz: 6TAS 1 1 Yanıtla
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