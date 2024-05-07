PSG'yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti oldu - Son Dakika
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PSG'yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti oldu

PSG\'yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi\'nin ilk finalisti oldu

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında konuk olduğu Paris Saint-Germain'i ilk maçta olduğu gibi 1-0 mağlup etti ve kulüp tarihinde üçüncü kez finale yükseldi.

07.05.2024 23:55  Güncelleme: 23:59
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.Alman ekibi müsabakayı 50. dakikada tecrübeli stoperi Hummels'in kafa golüyle 1-0 kazanarak Devler Ligi'nde adını finale yazdırdı.

KULÜP TARİHİNDE 3. KEZ

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalini 1996-97 sezonunda oynayan Borussia Dortmund, Juventus'u 3-1 yenerek kupayı kaldırmıştı. 2012-13 sezonundaki diğer finalinde ise Bayern Münih'e rakip olan Borussia Dortmund, sahadan 2-1 yenik ayrılarak kupayı rakibine kaptırmıştı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid yarın 2-2'nin rövanşında turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Turu geçen taraf 1 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile final maçına çıkacak.

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Son Dakika Spor PSG'yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet gönül: Futbol bizim ülkede de var Avrupa ülkelerinde de var ama bi Avrupa liglerini izliyorum birde bizim lige ara sıra bakıyorum sonuç mu bizim ülkede oynanan futbol değil çok gizemli bir şey ama adı futbol 8 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Kendin pişir kendin ye bu kupayı biz nezaman Alıcaz biz Beşiktaş Galatasaray fenerbahçe Şu güzelim ülkeyi şampiyonlar ligi kupasıyla taclandirmazsak yazık bize 5 1 Yanıtla
  • recep özoğul: Dortmund, defansa Berlin duvarını ördü. 5 0 Yanıtla

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