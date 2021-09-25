PTT Kadın Voleybol Takımı'nda hedef Play-Off oynamak

PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 2021-2022 sezonunun açılışı öncesinde yeni sezon hedeflerini açıkladı.

PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısına PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı, PTT Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Karaca, oyuncular ve teknik heyet katıldı.

Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterten Ali İhsan Karaca, "Kadın voleybol takımımızla üç yıldır yer aldığımız Sultanlar Ligi'ndeki kararlı mücadelemizi sürdürmek amacıyla, yeni sezona yönelik olarak oldukça yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Geçen sezon bizimle beraber olan oyuncularımızın yarısını bünyemizde tutarken, ilave olarak 7 yeni oyuncu ile anlaşma sağladık. Altyapımızdan da 2 genç kardeşimizi ekibimize dahil ettik. Antrenman metotlarımızda ve ekipmanlarımızda teknolojiyi yakından takip ederek modernizasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Böylece lige renk ve heyecan katacağına inandığım, sıralama olarak da daha yukarıları hedefleyen iddialı bir takım meydana getirdiğimizi söyleyebilirim. Sultanlar Ligi'ndeki takımımızın yanı sıra 2'nci Lig'de yer alan altyapı takımımız da çalışmalarını aynı yoğunluk ve ciddiyetle sürdürüyor. Altyapı takımımızla hem en üst ligde yer alan takımımıza yetişmiş oyuncu havuzu oluşturuyor, hem de kadın voleyboluna genç yetenekler sunarak bu branşın ülkemizdeki gelişimine hizmet ediyoruz. Sultanlar Ligi'ne yönelik yaptığımız hazırlıklarımızın yanında, faaliyete geçirdiğimiz ve geçireceğimiz spor okullarımızla çocuklarımızın voleybol ile tanışmasını ve bu alanda iyi bir eğitim almalarını amaçlıyoruz. Ayrıca yurt çapında genç yetenekleri araştırıyor, gelecek vadeden oyuncuları bünyemize katıyoruz. Biliyoruz ki, gelecekte elde edilecek başarılar bugünün gençliğine verilecek destek ile mümkün olacaktır. 2021-2022 sezonunun, takımımız Filenin Güvercinleri ve rekabet edeceğimiz tüm takımlar için sağlıklı ve başarılı geçmesini diliyorum" dedi.BAŞANTRENÖR MEHMET BEDESTENLİOĞLU: İLK 4 İÇERİSİNDE YER ALAN BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUZPTT Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, bu sene üçüncü senesi olduğunu vurgulayarak, "Maalesef tüm Türkiye 'de yaşandığı gibi pandemi şartları nedeniyle geçtiğimiz seneyi sportif başarı anlamında söylemiyorum, kulüp için planladığımız şeyleri yapmak adına biraz geride kaldık. Bu planların içinde öncelikle şunu söylemek lazım Türkiye Ligi'ne baktığımız zaman ilk 4 takım farklı bir seviyede hem bütçe hem de oyuncu havuzu anlamında farklı seviyede bu nedenle kulübümüz için planlama yaparken uzun vadeli bir plan kendi oyuncularımızı çıkarmak konusunda bir hedef koyduk. Geçen sene bunun için epey uğraş verdik. Ama ligin süresi kısa ilk devre 6, ikinci devre 11 galibiyet ama Play-Off'ta olmayı başaramadık. Bu sene aynı hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu uzun vadeli planın içinde kendi oyuncularımızı yaratıp sürdürülebilir bir başarıyla sürekli Avrupa kupalarına giden ve ilk 4 içerisinde yer alan bir takım olmak hedefimiz var" ifadelerini kullandı.TAKIM KAPTANI EMİLİYA DİMİTROVA: SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUM

Takım kaptanı Emiliya Dimitrova da PTT Spor Kulübü'nün bir parçası olmaktan çok mutluluk duyduğunu belirterek, "Hepimize sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum. Eminim ki bu sene takım olarak hedeflediğimiz başarılara ulaşırız" dedi.