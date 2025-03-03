Puan farkı 4'e indi: Şampiyonluk oranlarında çok büyük bir değişim var - Son Dakika
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Puan farkı 4'e indi: Şampiyonluk oranlarında çok büyük bir değişim var

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakması, Fenerbahçe'nin ise Antalyaspor'u karşısında hata yapmasının ardından zirvede puan farkı 4'e indi. Bu müsabakalar sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. Yeni oranlardaki büyük değişim dikkat çekti.

03.03.2025 16:54
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim yaşandı.

PUAN FARKI 4'E İNDİ

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük sonuçla ayrıldı. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Karşılaşmalar sonrası Süper Lig'de şampiyonluk oranları şöyle oldu;

Puan farkı 4\'e indi: Şampiyonluk oranlarında çok büyük bir değişim var

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Puan farkı 4'e indi: Şampiyonluk oranlarında çok büyük bir değişim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram ÖZSOY:
    lig daha yeni baslıyor. 3 kulvarda emin adımlarla ilerliyoruz. 51 25 Yanıtla
  • Ali Arat:
    boşuna çabalamayın Gs şampiyon olacak. kuşlar yine seneye o sene bu sene derler. 19 16 Yanıtla
    Can Ugur:
    arkadan olursunuz 0 1
  • Furkan Selvi:
    Gerçekten çok büyük değişim olmuş admin. Medyanın özetisiniz yemin ederim. 1.12 ile 1.20 arasındaki fark çok büyük değişim olmuş gerçekten 25 4 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    FENERBAHÇE OSİMENİN BONSERVİSİNİ ACİLEN ALMALIDIR OZAMAN ŞAMPİYONLUKLARA AMBARGO KOYA BAŞKAN ALİ KOÇ SANA BU TARAFTAR GÜVENİYOR OSİMENİ EZELİ RAKİBE BIRAKMA KOÇ GİBİ ADAMSIN ADAM ADAM 0 4 Yanıtla
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