Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim yaşandı.
PUAN FARKI 4'E İNDİ
Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük sonuçla ayrıldı. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
Karşılaşmalar sonrası Süper Lig'de şampiyonluk oranları şöyle oldu;
Son Dakika › Spor › Puan farkı 4'e indi: Şampiyonluk oranlarında çok büyük bir değişim var - Son Dakika
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