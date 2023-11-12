Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda bu sezonun formda takımlarından Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

ERTAÇ, İLK YARIYA DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin maça baskılı başladığı anlarda kalesinde devleşen Ertaç Özbir, üst üste kurtarışlara imza atarak konuk takıma gol izni vermedi.

DZEKO, SZYMANSKI VE TADIC'E GEÇİT VERMEDİ

Başarılı eldiven Fenerbahçe'nin en golcü isimlerinden Edin Dzseko, Szymanski ve Tadic'e şans tanımadı.

İLK YARI GOL ÇIKMADI

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

TADIC ATTI AMA OFSAYT

Fenerbahçe, Tadic ile 85. dakikada golü buldu ama ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Ferdi'nin pasında Batshuayi, tek topla Tadic'e bıraktı. Onun bekletmeden vuruşu ağlarla buluştu ama daha önce Batshuayi için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçersiz sayıldı.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK ÇIKTI

73. dakikada Belhanda ve Oostervolde arasında gerginlik yaşandı. İki oyuncu orta alanda birbirine girerken diğer oyuncular arasında da itişmeler yaşandı. Daha sonra hakem Halil Umut Meler iki oyuncuya sarı kart gösterdi.

İSMAİL KARTAL İLK DEĞİŞİKLİĞİ 75'DE YAPTI

İsmail Kartal, ilk değişikliği 75. dakikada yaptı. Osayi Samuel ile İrfan Can çıkarken, Mert Müldür ile Cengiz Ünder oyuna girdi.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Mücadelede başka gol olmayınca iki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'dan liderliği geri aldı.