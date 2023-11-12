Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda bu sezonun formda takımlarından Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe'nin maça baskılı başladığı anlarda kalesinde devleşen Ertaç Özbir, üst üste kurtarışlara imza atarak konuk takıma gol izni vermedi.
Başarılı eldiven Fenerbahçe'nin en golcü isimlerinden Edin Dzseko, Szymanski ve Tadic'e şans tanımadı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.
Fenerbahçe, Tadic ile 85. dakikada golü buldu ama ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Ferdi'nin pasında Batshuayi, tek topla Tadic'e bıraktı. Onun bekletmeden vuruşu ağlarla buluştu ama daha önce Batshuayi için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçersiz sayıldı.
73. dakikada Belhanda ve Oostervolde arasında gerginlik yaşandı. İki oyuncu orta alanda birbirine girerken diğer oyuncular arasında da itişmeler yaşandı. Daha sonra hakem Halil Umut Meler iki oyuncuya sarı kart gösterdi.
İsmail Kartal, ilk değişikliği 75. dakikada yaptı. Osayi Samuel ile İrfan Can çıkarken, Mert Müldür ile Cengiz Ünder oyuna girdi.
Mücadelede başka gol olmayınca iki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'dan liderliği geri aldı.
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