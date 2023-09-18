Son 4 maçtır aynı senaryo! Hatayspor, İstanbul'da da aradığını bulamadı - Son Dakika

Son 4 maçtır aynı senaryo! Hatayspor, İstanbul'da da aradığını bulamadı

Son Güncelleme: 19.09.2023 00:10

Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük ve Hatayspor maçı 0-0 berabere sona erdi. Konuk ekipte Didier Lamkel, 73. dakikada penaltı kaçırınca Hatayspor, son 4 maçından da 1 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Volkan Demirel'in öğrencileri son 5 maçta sadece 1 kez galip gelirken bu üst üste berabere kaldıkları 4. maç oldu.

GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Hatayspor'da Didier Lamkel, 73. dakikada penaltı kaçırdı ve iki takımda sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Hatayspor 7, Fatih Karagümrük 5 puana yükseldi. Hatayspor, ligde gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Pendikspor deplasmanına gidecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son 4 maçtır aynı senaryo! Hatayspor, İstanbul'da da aradığını bulamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 4 maçtır aynı senaryo! Hatayspor, İstanbul'da da aradığını bulamadı - Son Dakika
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