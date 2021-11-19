Pursaklar'da sporcular harıl harıl çalışıyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezi Muhammed Ali Spor Salonu'nda sporcuların yaptığı antrenmanı izledi.

Pursaklar Belediyesi, Muhammed Ali Spor Salonu'nda verdiği profesyonel eğitimlerle geleceğin başarılı sporcularını ülkeye kazandırıyor. Bu kapsamda alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan genç sporcular, verilen eğitimlerle ilerleyen zamanlarda katılacakları turnuvalarda kendilerini tüm dünyaya kanıtlamak adına harıl harıl çalışıyor.

Yoğun bir çalışma programına tabi tutulan sporcuları ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, antrenörlerden yapılan spor çalışmalarıyla ilgili bilgiler alırken, sporcuların sıkı çalışmalarını yakından takip etti.^

"Sporcularımızın ileride başarılı olacaklarından kuşkum yok"

Sporcuların çalışma ritimlerinin üst seviyelere çıkacağını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, " Naim Süleymanoğlu'nun vefat yıldönümünde, onun yolundan giden genç haltercilerimizin antrenmanını izledim. Geleceğin şampiyonalarını hazırlıyoruz. Aldıkları profesyonel eğitimlerle başarıya doğru adım adım ilerleyecek olmaları bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızın ileride başarılı olacaklarından kuşkum yok" dedi.

Genç sporcular da kendileri ile özel olarak ilgilenmesinden dolayı Başkan Çetin'e teşekkürlerini iletti. - ANKARA