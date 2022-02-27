Rusya, spor organizasyonlarından yaptırım görmeye devam ediyor. Ukrayna'yı işgale kalkışmaları sebebiyle pek çok ülke Rusya'nın katılacağı ve düzenleyeceği organizasyonlara katılmak istemiyor.
Fransa Voleybol Federasyonu, 2022 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın Rusya'da düzenlenmesi halinde organizasyona katılmayacağını ve adresinin değişmesi için harekete geçtiğini açıkladı. Hemen ardından Slovenya Voleybol Federasyonu da bu harekete destek verdi.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Rusya'da yapılacak iki etabı iptal edildi. Yeni ev sahiplerinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Putin'e ağır fatura! Rusya, bir dev organizasyonu daha kaptırıyor - Son Dakika