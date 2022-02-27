Putin'e ağır fatura! Rusya, bir dev organizasyonu daha kaptırıyor - Son Dakika
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Putin'e ağır fatura! Rusya, bir dev organizasyonu daha kaptırıyor

27.02.2022 15:07

Rusya'da düzenlenecek 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın da adresi değişmek üzere. Fransa, organizasyonun Rusya'da düzenlenmemesi için harekete geçti. Voleybol Milletler Ligi de Rusya'dan alındı.

Rusya, spor organizasyonlarından yaptırım görmeye devam ediyor. Ukrayna'yı işgale kalkışmaları sebebiyle pek çok ülke Rusya'nın katılacağı ve düzenleyeceği organizasyonlara katılmak istemiyor.

Putin'e darbe üstüne darbe! Rusya, ev sahipliği yapacağı dev organizasyonu da kaptırıyor

FRANSA HAREKETE GEÇTİ

Fransa Voleybol Federasyonu, 2022 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın Rusya'da düzenlenmesi halinde organizasyona katılmayacağını ve adresinin değişmesi için harekete geçtiğini açıkladı. Hemen ardından Slovenya Voleybol Federasyonu da bu harekete destek verdi.

Putin'e darbe üstüne darbe! Rusya, ev sahipliği yapacağı dev organizasyonu da kaptırıyor

İKİ ETAP İPTAL

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Rusya'da yapılacak iki etabı iptal edildi. Yeni ev sahiplerinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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