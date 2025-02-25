Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta Rafa Silva hariha bir gol attı.
Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Arroyo, Arthur Masuaku'nun getirdiği topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'taki ilk golünü attı.
Beşiktaş, Keny Arroyo'nun attığı golle Antalyaspor karşısında ilk yarıyı önde tamamladı.
Antalyaspor, karşılaşmanın 64. dakikasında Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Bu dakikada Townsend'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Milosevic kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Beşiktaş, karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha öne geçti. Rakip ceza sahasına girmeden topla buluşan Rafa Silva, yaydan yaptığı sert ve düzgün bir vuruşla fileleri buldu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.
İşte o gol;
Son Dakika › Spor › Taraftarlar boşuna adını sayıklamıyor! Yıldız futbolcudan şahane gol - Son Dakika
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