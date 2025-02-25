Taraftarlar boşuna adını sayıklamıyor! Yıldız futbolcudan şahane gol

Spor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta Rafa Silva hariha bir gol attı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Arroyo, Arthur Masuaku'nun getirdiği topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'taki ilk golünü attı.

BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE

Beşiktaş, Keny Arroyo'nun attığı golle Antalyaspor karşısında ilk yarıyı önde tamamladı.

ANTALYASPOR EŞİTLİĞİ BULDU

Antalyaspor, karşılaşmanın 64. dakikasında Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Bu dakikada Townsend'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Milosevic kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

RAFA SİLVA'DAN ŞAHANE GOL

Beşiktaş, karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha öne geçti. Rakip ceza sahasına girmeden topla buluşan Rafa Silva, yaydan yaptığı sert ve düzgün bir vuruşla fileleri buldu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

İşte o gol;