Taraftarlar boşuna adını sayıklamıyor! Yıldız futbolcudan şahane gol - Son Dakika
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Spor

Taraftarlar boşuna adını sayıklamıyor! Yıldız futbolcudan şahane gol

Taraftarlar boşuna adını sayıklamıyor! Yıldız futbolcudan şahane gol

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Beşiktaş'ın ilk golünü 10. dakikada Keny Arroyo attı. Antalyaspor 64. dakikada Milosevic'in golüyle eşitliği sağladı. Ancak dakikalar 76'yı gösterdiğinde Rafa Silva muhteşem bir gol atarak takımını bir kez daha öne geçirdi. Beşiktaş, maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

25.02.2025 17:16
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta Rafa Silva hariha bir gol attı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Arroyo, Arthur Masuaku'nun getirdiği topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'taki ilk golünü attı.

BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE

Beşiktaş, Keny Arroyo'nun attığı golle Antalyaspor karşısında ilk yarıyı önde tamamladı.

ANTALYASPOR EŞİTLİĞİ BULDU

Antalyaspor, karşılaşmanın 64. dakikasında Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Bu dakikada Townsend'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Milosevic kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

RAFA SİLVA'DAN ŞAHANE GOL

Beşiktaş, karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha öne geçti. Rakip ceza sahasına girmeden topla buluşan Rafa Silva, yaydan yaptığı sert ve düzgün bir vuruşla fileleri buldu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

İşte o gol;

Rafa Silva'dan ağızları açık bırakacak gol
Rafa Silva'dan ağızları açık bırakacak gol
Rafa Silva'dan ağızları açık bırakacak gol
Rafa Silva'dan ağızları açık bırakacak gol

Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Rafa Silva, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar boşuna adını sayıklamıyor! Yıldız futbolcudan şahane gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Casper:
    Rafa Silva harikalar diyarında 7 1 Yanıtla
  • Okan Dogray:
    derbiden sonra maç izledik 3 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    dönerbahcen büyük Yıldız rafa silva 3 0 Yanıtla
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