Üye Girişi
Rafael Nadal, tarihi bir geri dönüşle Avustralya Açık'ı kazandı - Son Dakika
BBC

Rafael Nadal, tarihi bir geri dönüşle Avustralya Açık'ı kazandı

30.01.2022 18:20
Rafael Nadal, tarihi bir geri dönüşle Avustralya Açık'ı kazandı

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya Açık finalinde 2-0 geriden geldiği maçta Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2 ile yenerek kariyerindeki 21'inci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya Açık finalinde 2-0 geriden geldiği maçta Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2 ile yenerek kariyerindeki 21'inci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Nadal bu zaferi ile 20'şer kez Grand Slam kazanan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geride bırakarak erkekler tenisinde en çok Grand Slam kazanan tenisçi olma ünvanını elde etti.

Rod Laver Arena'da oynanan maçta ilk seti 2-6 kaybeden Nadal, 5-7'lik tie break'in sonucunda 84 dakika süren ikinci seti de 6-7 kaybetti.

Bunun ardından muhteşem bir geri dönüşe imza atan 35 yaşındaki tenisçi, üçüncü ve dördüncü setleri 6-4 ile kazandı.

Son seti de 7-5 ile almayı bilen Nadal, 5 saat 24 dakika süren maçın sonunda ikinci kez Avustralya Açık şampiyonluğunu ilan etti.

Nadal'ın bu zaferi görkemli kariyeri için en şaşırtıcı Grand Slam zaferlerinden birisi olarak tarihe geçecek.

Vizesi iptal edilerek Novak Djokovic ve Melbourne'de sakatlanan Roger Federer'in yokluğunda, erkekler tenisinde en çok Grand Slam kazanan tenisçi ünvanında büyük rakiplerinin bir adım önüne geçti.

İspanyol tenisçinin Fransa Açık'ta 13, ABD Açık'ta 4, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta ise 2'şer zaferi bulunuyor.

Nadal birkaç ay önce ayağından kariyerinin sona ermesi ihtimaliyle ciddi bir sakatlık da yaşamıştı.

Bu sakatlığı nedeniyle 2021'in son 7 ayında ancak 1 turnuvaya katılabilen Nadal, Aralık ortasında da koronavirüs nedeniyle rahatsızlık geçirmişti.

'Seviye gerçekten çok yüksekti'

Yerel saatle 01.11'de biten maçın ardından Nadal, gözyaşlarını tutamadı.

Kupa töreninde konuşan İspanyol raket, rakibinden övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Sen harika bir şampiyonsun. Ama şüphem yok ki, günün birinde bu kupayı sen de kaldıracaksın. Seni ve takımını tebrik ediyorum. Benim tenis kariyerimin en duygusal maçlarından biriydi ve bu kortu seninle paylaşmak bir onurdu" dedi.

Amerika Açık'ı kazandıktan sonra üst üste ikinci şampiyonluğu için korta çıkan 25 yaşındaki Medvedev ise "5,5 saat sonra konuşmak zor. Rafa'yı tebrik etmek istiyorum, yaptığın şey harikaydı!" diye konuştu.

Oynamaya çalıştığını ancak gerçekten çok yorulduğunu belirten Rus raket, "Seviye gerçekten çok yüksekti" dedi.

Nadal'a dönen Medvedev şunları dile getirdi:

"Azıcık dahi olsa yoruldu mu acaba çok merak ediyorum. İki setten sonra seviyeyi iyice yükselttin, yorulursun diye düşündüm. Harika bir şampiyonsun! Harika bir rekabetin var ve daha bitmedi"

Nadal, 2019 ABD Açık'ta da Rus rakibini 3-2 yenmişti.

Kadınlar tenisinin eski İngiliz bir numarası Laura Robson, BBC Radio 5'a yaptığı değerlendirmede, "Kimse Nadal'dan bırakın şampiyonluğu veya finali, yarı finale çıkmasını bile beklemiyordu. O ise hepimizi şaşırtı. Müthiş bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

Rafael Nadal, tarihi bir geri dönüşle Avustralya Açık'ı kazandı
Rafael Nadal, tarihi bir geri dönüşle Avustralya Açık'ı kazandı
YORUMLAR
500

Rafael Nadal, Avustralya, Grand Slam, Rus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rafael Nadal, tarihi bir geri dönüşle Avustralya Açık'ı kazandı - Son Dakika Spor

BBC

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik         
18:40
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07

Son Dakika Haberleri
18:38 Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde
18:12 Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, Şevval Şahin'in erkek arkadaşını dövdü iddiası
17:51 Seçim hattı kızışıyor! HDP üçüncü ittifak için ilk yaptı
17:15 Gece vakti derin sularda korku dolu anlar! Gözleri parlayan yaratık, balıkçıya saldırdı
17:15 Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! 5.5 saat süren maçta şampiyon Rafael Nadal
17:03 Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyüleyen anlar: Tarihi bir gündeyiz
17:02 İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama!
16:59 Selin Ciğerci transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi
16:41 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da!
16:20 Karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 18:51:33. #1.11#
SON DAKİKA: Rafael Nadal, tarihi bir geri dönüşle Avustralya Açık'ı kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement