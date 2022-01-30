Rafael Nadal, tarihi bir geri dönüşle Avustralya Açık'ı kazandı

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya Açık finalinde 2-0 geriden geldiği maçta Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2 ile yenerek kariyerindeki 21'inci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Nadal bu zaferi ile 20'şer kez Grand Slam kazanan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geride bırakarak erkekler tenisinde en çok Grand Slam kazanan tenisçi olma ünvanını elde etti.

Rod Laver Arena'da oynanan maçta ilk seti 2-6 kaybeden Nadal, 5-7'lik tie break'in sonucunda 84 dakika süren ikinci seti de 6-7 kaybetti.

Bunun ardından muhteşem bir geri dönüşe imza atan 35 yaşındaki tenisçi, üçüncü ve dördüncü setleri 6-4 ile kazandı.

Son seti de 7-5 ile almayı bilen Nadal, 5 saat 24 dakika süren maçın sonunda ikinci kez Avustralya Açık şampiyonluğunu ilan etti.

Nadal'ın bu zaferi görkemli kariyeri için en şaşırtıcı Grand Slam zaferlerinden birisi olarak tarihe geçecek.

Vizesi iptal edilerek Novak Djokovic ve Melbourne'de sakatlanan Roger Federer'in yokluğunda, erkekler tenisinde en çok Grand Slam kazanan tenisçi ünvanında büyük rakiplerinin bir adım önüne geçti.

İspanyol tenisçinin Fransa Açık'ta 13, ABD Açık'ta 4, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta ise 2'şer zaferi bulunuyor.

Nadal birkaç ay önce ayağından kariyerinin sona ermesi ihtimaliyle ciddi bir sakatlık da yaşamıştı.

Bu sakatlığı nedeniyle 2021'in son 7 ayında ancak 1 turnuvaya katılabilen Nadal, Aralık ortasında da koronavirüs nedeniyle rahatsızlık geçirmişti.

'Seviye gerçekten çok yüksekti'

Yerel saatle 01.11'de biten maçın ardından Nadal, gözyaşlarını tutamadı.

Kupa töreninde konuşan İspanyol raket, rakibinden övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Sen harika bir şampiyonsun. Ama şüphem yok ki, günün birinde bu kupayı sen de kaldıracaksın. Seni ve takımını tebrik ediyorum. Benim tenis kariyerimin en duygusal maçlarından biriydi ve bu kortu seninle paylaşmak bir onurdu" dedi.

Amerika Açık'ı kazandıktan sonra üst üste ikinci şampiyonluğu için korta çıkan 25 yaşındaki Medvedev ise "5,5 saat sonra konuşmak zor. Rafa'yı tebrik etmek istiyorum, yaptığın şey harikaydı!" diye konuştu.

Oynamaya çalıştığını ancak gerçekten çok yorulduğunu belirten Rus raket, "Seviye gerçekten çok yüksekti" dedi.

Nadal'a dönen Medvedev şunları dile getirdi:

"Azıcık dahi olsa yoruldu mu acaba çok merak ediyorum. İki setten sonra seviyeyi iyice yükselttin, yorulursun diye düşündüm. Harika bir şampiyonsun! Harika bir rekabetin var ve daha bitmedi"

Nadal, 2019 ABD Açık'ta da Rus rakibini 3-2 yenmişti.

Kadınlar tenisinin eski İngiliz bir numarası Laura Robson, BBC Radio 5'a yaptığı değerlendirmede, "Kimse Nadal'dan bırakın şampiyonluğu veya finali, yarı finale çıkmasını bile beklemiyordu. O ise hepimizi şaşırtı. Müthiş bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.