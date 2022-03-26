Rahmetle anılan Dursun Özbek ayağa fırladı - Son Dakika

Kayanın kağıt gibi ezdiği araçta can veren 4 kişiyle ilgili kahreden detay

Kürsüden rahmetle anılan Dursun Özbek, hemen ayağa kalkıp "Ben yaşıyorum" diye bağırdı

Putin'e yaptığı bacak hareketi damga vurmuştu! O sunucuyla Çavuşoğlu arasında gergin anlar

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı

Cahit Göncü'nün Dursun Özbek'in adını hayatını kaybeden eski başkanların arasında sayması

Dursun Özbek'in itirazı İSTANBUL - Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Cahit Göncü'nün Dursun Özbek'in adını hayatını kaybeden eski başkanların arasında sayması dikkat çekti.

"Ben yaşıyorum yahu!"

Kürsüde konuşma yapan Cahit Göncü, "Mustafa Cengiz başkanımız, Dursun başkanımız ve Selahattin başkanımıza rahmet diliyorum." dedi. Bunun üzerine Dursun Özbek, "Ben yaşıyorum yahu!" diyerek ayağa kalktı. Salonu selamlayan Özbek'e alkış yağarken, Göncü de, "Özür diliyorum başkanım. Ömrünüz uzadı" ifadelerini kullandı.