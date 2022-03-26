Rahmetle anılan Dursun Özbek ayağa fırladı - Son Dakika
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Rahmetle anılan Dursun Özbek ayağa fırladı

26.03.2022 22:09

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı Cahit Göncü'nün Dursun Özbek'in adını hayatını kaybeden eski başkanların arasında sayması Dursun Özbek'in itirazı İSTANBUL - Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı...

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı

Cahit Göncü'nün Dursun Özbek'in adını hayatını kaybeden eski başkanların arasında sayması

Dursun Özbek'in itirazı İSTANBUL - Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Cahit Göncü'nün Dursun Özbek'in adını hayatını kaybeden eski başkanların arasında sayması dikkat çekti.

"Ben yaşıyorum yahu!"

Kürsüde konuşma yapan Cahit Göncü, "Mustafa Cengiz başkanımız, Dursun başkanımız ve Selahattin başkanımıza rahmet diliyorum." dedi. Bunun üzerine Dursun Özbek, "Ben yaşıyorum yahu!" diyerek ayağa kalktı. Salonu selamlayan Özbek'e alkış yağarken, Göncü de, "Özür diliyorum başkanım. Ömrünüz uzadı" ifadelerini kullandı.

Rahmetle anılan Dursun Özbek ayağa fırladı
Rahmetle anılan Dursun Özbek ayağa fırladı
Rahmetle anılan Dursun Özbek ayağa fırladı

YORUMLAR
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Lütfü Kırdar, Galatasaray, Kongre, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rahmetle anılan Dursun Özbek ayağa fırladı - Son Dakika


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