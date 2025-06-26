Rakam bile belli oldu! 25 yaşındaki yıldız Süper Lig\'e geri dönüyor

Kariyerini Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da sürdüren milli futbolcu, yeniden Türkiye'nin yolunu tutuyor. Daha önce Premier Lig'de Liverpool forması da giyen Ozan Kabak, son olarak 2022 yılının temmuz ayında Schalke'den Hoffenheim'a transfer olmuştu.

HOFFENHEİM'DAN AYRILIYOR

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Ozan Kabak ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak kulüpten ayrılması beklenen Ozan için Süper Lig devleri de harekete geçmişti.

OZAN KABAK DÖNÜYOR

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, eski oyuncusu Ozan Kabak'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bu nedenle de Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için bu durumu avantaja çevirmeyi planlıyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı kırmızılılar, Ozan Kabak için 5 milyon euroyu gözden çıkartırken Alman ekibinin ise 7,5 milyon euroda direttiği belirtildi. Ozan da eski takımına dönmeye sıcak bakarken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.