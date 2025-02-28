Rakam çok manidar: Jose Mourinho, Galatasaray - Son Dakika
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Rakam çok manidar: Jose Mourinho, Galatasaray

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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kişilik haklarına saldırı nedeniyle Galatasaray'a 1 milyon 907 bin ? manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

28.02.2025 18:13
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yaşananların yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ı mahkemeye verdi.

1 MİLYON 907 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kişilik haklarına saldırı nedeniyle Galatasaray'a 1 milyon 907 bin ₺ manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi

MOURINHO'DAN MAYMUN BENZETMESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından, "Yusuf Akçiçek'i Raphiel Varene ile kıyaslayamam. Kusursuz değil ama olacak. Varane birçok kupa kazandı, onu bu yaşlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynattı. Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi. Onun için harika maç oldu. Vincenzo Montella'nın elinde çok isim var ama umarım o da performansından mutludur. Kaleci de fena değil." ifadelerini kullanmış ve bu sözleri dünya futbolunda gündem olmuştu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA: IRKÇILIĞA HAYIR, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Galatasaray ise Mourinho'nun bu sözleri sonrasında ırkçılık vurgusu yaparak suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

" Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz"

Rakam çok manidar: Jose Mourinho, Galatasaray

Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rakam çok manidar: Jose Mourinho, Galatasaray - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Acik:
    Ali Koç acun Ilıcalı sizin kadar vatan haini daha görmedim 33 23 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    bizde 1905 tl lik açalım herkes değerini bilsin.. 20 17 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    arsız hırsız ev sahibini susturmaya çalışırmış o misal. 16 11 Yanıtla
  • Ali Arat:
    reddedildi 10 11 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    yel kayadan sadece toz alır anlayana 12 7 Yanıtla
  • Hakan1421:
    üçün birini alırsın, o lafı sana Galatasaray silah zoru ile zorla mı söyletti, sen o lafı kullanmadınmı 0 0 Yanıtla
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