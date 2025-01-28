Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Fenerbahçe'ye gönderdiği Anderson Talisca'nın yerini çabuk doldurdu.
Suudi Arabistan temsilcisi, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transferi sonrası rotayı Almanya'ya çevirdi. Sky'ın haberine göre; Al Nassr, Victor Boniface'in transferi için Bayer Leverkusen ile 60 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Yapılacak sözleşmenin süresinin belirtilmediği haberde, sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi de verilen Nijeryalı forvetin Al Nassr'dan senelik 15 milyon euro kazanacağı da belirtildi. Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 15 maça çıkann golcü, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Rakam dudak uçuklatıyor: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı - Son Dakika
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