Rakam dudak uçuklatıyor: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı - Son Dakika
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Spor

Rakam dudak uçuklatıyor: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı

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Al Nassr, Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın yerini dolduracak ismi Almanya'da buldu. Suudi Arabistan ekibi, Victor Boniface için Bayer Leverkusen ile 60 milyon euro karşılığında anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız da senelik 15 milyon euro kazanacak.

28.01.2025 23:15  Güncelleme: 23:32
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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Fenerbahçe'ye gönderdiği Anderson Talisca'nın yerini çabuk doldurdu.

60 MİLYON EUROYA BONIFACE

Suudi Arabistan temsilcisi, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transferi sonrası rotayı Almanya'ya çevirdi. Sky'ın haberine göre; Al Nassr, Victor Boniface'in transferi için Bayer Leverkusen ile 60 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Rakam dudak uçuklatıyor: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı
Victor Boniface

SENEDE 15 MİLYON EURO KAZANACAK

Yapılacak sözleşmenin süresinin belirtilmediği haberde, sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi de verilen Nijeryalı forvetin Al Nassr'dan senelik 15 milyon euro kazanacağı da belirtildi. Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 15 maça çıkann golcü, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Rakam dudak uçuklatıyor: Al Nassr, Talisca\'nın yerini doldurmak için servet harcadı

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Son Dakika Spor Rakam dudak uçuklatıyor: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Ali koç 7 yılda 110 transfer yapmış, sıfır çekmiş. Dün sosyal medyanın şöyle bi nabzını yokladım. Fenerli taraftarlar Talisca transferiyle coşmuş. Galatasaraya laf çarpıp duruyorlar. Ben bunların psikolojisini çözemedim gitti.Şampiyon yine Galatasaray olursa izleyin cümbüşü. 77 22 Yanıtla
    19815530:
    ali koç yanlış yapıyor cincon gibi hakem teansfer etmeli hem daha ucuz hem şampiyonluk garanti 48 24
    yusuf fetih zozik:
    siz GS lilerin anlayamadığı şey şudur. FB sadece transfer şampiyonluğuna oynuyor. Ben Ali koç geldikten sonra sadece bu durumu gördüm. Fenerbahçe sadece transferde şampiyon olur. ha bu arada bende fenerliyim ama ne yapalım sevda bu kolay kolay vazgeçilmez. 16 6
    Engin Engo:
    19815530 denen varlık. maçları ile izlemiyorsun. geçen sene gs nin lehine kaç sayarsın ? en fazla 2. aleyhine kaç sayarsın en az 5. fb nin aleyhine çok zor bulursun da lehine en az 25 puan yazıldı. 6 3
  • Yahya Gültekin:
    Çok net diyorum bu kadar savaş ölüm açlık ekmeğe muhtaç insanlar varken bu transfere bu kadar para ve masraf ödeyenler kim olursa olsun iflah olmaz İNŞALLAH ta muvaffak olmazlar 62 9 Yanıtla
  • monşer null:
    Patlamada Olacak Talisca Gs Şampiyon 23 14 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    paralara bak ya 8 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    15 verdiği adamdan kurtuldu diri bir oyuncuya 15 verecek =)=) sen onu geç. kazığın büyüğü fb ye girdi. 5 aydır top oynamayan birini getirdi. 5 0 Yanıtla
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