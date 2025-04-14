Dört Büyükler, 9 ayda 5,6 milyar lira zarar etti - Son Dakika
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Spor

Dört Büyükler, 9 ayda 5,6 milyar lira zarar etti

Dört Büyükler, 9 ayda 5,6 milyar lira zarar etti

Türk futbolunun devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-2025 sezonunun ilk 9 ayında 5,6 milyar lira zarar etti. En fazla zarar, 1,97 milyar lirayla bordo-mavililerde.

14.04.2025 15:47
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Türk futbolunda "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor'un borsaya açık şirketleri, 2024-2025 sezonunun ilk 9 ayında 5,6 milyar lira zarar etti.

Kulüplerin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği 9 aylık finansal durum ve geçmiş dönemdeki bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp de kazandığından fazla harcadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki ilk dokuz aylık dönemde kar elde ettiklerini açıklasalar da bağımsız denetçilerin bir önceki dönemin raporları uyarınca dört kulübün toplam zararı 5,6 milyar lirayı buldu. Bu zararın dönemsel kur karşılığı ise 147,9 milyon euro.

TAHSİL EDİLEMEYEN AMA GELİR KALEMİNE YAZILAN FAİZ GİRDİSİ

Dört büyük kulüp; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.

Bu şirketler, kulüplerin dernek (yeni kanunla spor kulübü hüviyetini aldı) ve/veya diğer şirketleriyle (GS Store, Fenerium, Kartal Yuvası, TS Club, FB TV, GS TV vs) bağlantılı konumda (grup) bulunuyor. Söz konusu dernek ve şirketler, finansal tablolarda "ilişkili taraf" şeklinde yer alıyor.

Kamuya açık söz konusu şirketler, sürekli bu ilişkili taraflardan alacaklı pozisyonunda yer alıyor ve bu alacaklara faiz de işletiliyor.

Örneğin A kulübünün borsada işlem gören X şirketi, ekonomik raporlarını sunarken ilişkili taraflardan ticari olmayan Y meblağında alacağının bulunduğunu ve bu alacağa karşılık Z tutarında faiz işletildiğini belirtiyor ve bu faiz şirketin gelir hanesine yazılıyor.

Şirketlerin mali tablolarını sezonun ilk yarısında ve sonunda inceleyen bağımsız denetçiler ise hazırladıkları raporlarda uzun yıllardır durumu açık ve sarih şekilde şöyle açıklıyor:

"Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, söz konusu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydetmiştir ancak söz konusu alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiştir. Vade ve şekildeki belirsizlikler sebebiyle anılan alacakların tahsilatına dair kanaat oluşturulamamıştır."

Diğer bir deyişle, şirketlerin gelir hanelerine yazdığı "ilişkili taraflardan faiz girdisi"nin tahsilatı yok ve bunun gerçekleşmesine dair olumlu kanaat de yok.

EN FAZLA ZARAR TRABZONSPOR'DA

Denetçilerin geçmiş raporları uyarınca gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Trabzonspor, 1,97 milyar lirayla (52,07 milyon euro) en fazla zarar eden kulüp konumunda. Bordo-mavilileri 1,44 milyar lira (37,93 milyon euro) zararla Beşiktaş takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 1,12 milyar lira (29,72 milyon euro) zararla kapattığı dönemde, Galatasaray da 1,07 milyar liralık (28,19 milyon euro) zarara engel olamadı.

İŞTE O TABLO

Dört kulüp şirketlerinin 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki dönemde gelir/gider tablosu şöyle;

Rakam dudak uçuklatıyor! Dört Büyükler'den 9 ayda tarihi zarar
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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dört Büyükler, 9 ayda 5,6 milyar lira zarar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Sert:
    Devlete zarar bunlar.kapatin gitsin.faydasi yok. 4 0 Yanıtla
  • barbaros112:
    Sonra gidin Yapilandirma Af yaptirin Avrupaya gidince Degerinin 3.1 takim elek etsin Durmadan İnsanlari bir birine Dusurun Sizlerin Yatacak Yeri yok Sabah Aksam.calisiyoruz Ay sonuni Zor Getiriyoruz.!!! 1 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Vatandaşı yoluyorlar spk bıle göz yumuyor bjk heryıl bedellı açıklıyor geçen yıl dört büyükler bedellı açıkladı mılletı soydu 0 0 Yanıtla
  • Cenk Aydın:
    yazık günah şu israf edilen paralara vatana millete faydamız olsun diyeceginize egolarinizin koltuk sevdanizın kolesi olmussun kime fayda var bu futboldan..israf israffff su futbolculara verilen milyon dolarla ülkeye neler yapılır!!! 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Nasıl zarar eder bir futbolcu ya milyon euro lar öderken güzel zarar yok bizene ki zar mı kar mı etti ler 0 0 Yanıtla
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