Rakam dudak uçuklatıyor! Galatasaray\'da Kadıköy zaferine dev prim

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Bu sonuçla yarı final biletini kapan sarı-kırmızılılarda dev derbi galibiyetinin primi de belli oldu.

BAŞKAN ÖZBEK, TEK TEK TEBRİK ETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Kemerburgaz'da futbolcularıyla buluştu. Cezası nedeniyle takımıyla birlikte Ülker Stadyumu'nda yer alamayan Dursun Özbek, derbi sonrası futbolcularını Kemerburgaz'da karşılayarak hepsini tek tek tebrik etti.

SÖZÜNÜ TUTTU: 50 MİLYON TL PRİM

Derbiden önce futbolcularına özel prim sözü veren Dursun Özbek, galibiyet sonrası bu primin 50 milyon TL (1.2 milyon euro) olduğunu açıkladı. Galatasaraylı futbolcular, primi alkışlarla karşıladı ve başkan Özbek'e teşekkür etti.