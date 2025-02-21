Juventus, Kenan Yıldız için dudak uçuklatan bir bonservis bedeli belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Juventus, Kenan Yıldız için dudak uçuklatan bir bonservis bedeli belirledi

Geniş Video İzle

Juventus, önümüzdeki sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda mali dengeyi sağlamak adına milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı elinden çıkartabilir. İtalyan devi, olası satışı durumunda Kenan'dan 80-90 milyon euroluk bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

21.02.2025 15:59  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında çok konuşulacak bir karar aldı. İtalyan devi, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemezse Kenan'ı elden çıkarmayı düşünüyor. Öte yandan 19yaşındaki futbolcudan bekledikleri bonservis bedeli de belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMEZLERSE SATACAKLAR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, mali dengelerini korumak için bu sene mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefliyor. Ancak İtalyan devi, Serie A'da sezonu Şampiyonlar Ligi sıralamasında tamamlayamazsa sürpriz bir hamle yaparak Kenan Yıldız'ı satmayı planlıyor.

BONSERVİSİ 90 MİLYON EURO

Ayrıca Juventus'un genç yıldızın satışından elde etmeyi hedeflediği rakam da ortaya çıktı. Haberde İtalyan devinin Şampiyonlar Ligi biletini alamaması durumunda Kenan'dan 80-90 milyon euroluk bir bonservis geliri elde ederek mali dengeyi sağlamayı amaçladığı belirtildi.

KENAN'IN SEZON PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 37 maça çıktı. 19 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan'ın İtalyan deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyorç

Juventus, Kenan Yıldız için dudak uçuklatan bir bonservis bedeli belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kenan Yıldız, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus, Kenan Yıldız için dudak uçuklatan bir bonservis bedeli belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Casper:
    Değmez At Arabası Milli Maçta Gördük 5 14 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Hay ben size ne diyeyim ya, dudagim uçakladi sizin yuzunuzden ya uff :( 3 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    etmez 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:47 İran lideri Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe şiirli yanıt İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:52:34. #1.11#
SON DAKİKA: Juventus, Kenan Yıldız için dudak uçuklatan bir bonservis bedeli belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.