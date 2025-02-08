Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif - Son Dakika
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Spor

Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'e teklif yağıyor. Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli, Nijeryalı golcünün bonservisi için İtalyan ekibine 80 milyon euro teklif etti. Napoli söz konusu teklifi kabul etse de Osimhen'in sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlama istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

08.02.2025 16:37
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Sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Victor Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini defalarca dile getirse de Napoli, oyuncu için birçok teklif almış durumda. Bu tekliflerden bir tanesi dudak uçuklattı.

AL-AHLI'DEN 80 MİLYON EURO

Calciomercato'da yer alan habere göre kış transfer döneminde Victor Osimhen için Napoli'nin kapısını çalan ekiplerden biri de Al-Ahli oldu. Suudi Arabistan temsilcisinin Osimhen için fesih bedelinin üzerine çıktığı ve Napoli'ye 80 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

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Napoli'nin teklifi kabul etmesine karşın Osimhen'in sezonu Galatasaray'da tamamlama fikrinde ısrarcı olması sebebiyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın da Osimhen transferi için yarışta olduğu ancak 75 milyon euroluk bedelin kulüp için ulaşılmaz durumda olduğundan bahsedildi. Sezon sonunda Osimhen için masadaki seçeneklerin Manchester United, Juventus, Arsenal ve Chelsea olduğu vurgulandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Napoli kabul etti: Osimhen\'e çılgın teklif

Suudi Arabistan, Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tarık Yüce:
    penaltılar kraliçesinin başini alır anca 6s 25 54 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Mustafa Kemal Atatürk böyle sporcular yetiştirmek için bu sözü söylemiş."Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlâklısını severim"sözleri bu futbolcuya uyduğunu düşünüyorum. 44 10 Yanıtla
  • Apple User:
    Yalanın daniskası…bari biraz düşünüp yalan haber yapın…kardeşim serbest kalma bedeli 75 mio EUR olan bir oyuncu için niye 80 mio EUR teklif edilir…75 mio EUR’yu bayıldıktan sonra kulüple konuşacağın birşey kalmaz…sadece oyuncuyu ikna etmen gerekir… 36 3 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Arabistan hiç bir fakir ülkeye bir koli yardım yaptığını görmedim sadece abd askerlerine et yedirir yanı alında Yemen var hiç yardım etmez 26 1 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    "İşte heykeli dikilecek adam" 14 12 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    İnanmayın Yalan Haber Bu Şişiriyolar Yalandan Bu haberi Yapanında 7 4 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    Galatasaray li olarak diyorum ki e sttir git iyice ekşidin yahu 3 5 Yanıtla
  • YaHePYaHiC null:
    takım oynuyamiyorki oyun yok takımda. adama top gelene kadar soğuyor oyundan ama çok iyi forvet 6 2 Yanıtla
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