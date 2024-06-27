Rakamı duyunca şok olacaksınız! A Milli Takım'ın kasasına giren para dudak uçuklattı - Son Dakika
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Rakamı duyunca şok olacaksınız! A Milli Takım'ın kasasına giren para dudak uçuklattı

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda elde ettiği sonuçların ardından adını son 16 turuna yazdırdı. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ten elde ettiği para ödülü netlik kazandı. Milliler, toplamda 12 milyon 750 bin euroluk dev geliri kasasına koydu.

27.06.2024 13:50
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Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı sona erdi. Turnuvada dün oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşirken A Milli Takım grubunu ikinci sırada bitirdi ve bir üst turda Avusturya ile eşleşti. Böylelikle ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği para ödülü belli oldu.

12 MİLYON 750 BİN EURO GELİR ELDE ETTİK

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin euroluk gelir elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, bu performansıyla 2 milyon euro daha kasasına koydu. Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran milliler, 1 milyon 500 bin euroluk son 16 ödülünün de sahibi oldu. Milli Takım'ın kasasına 12 milyon 750 bin euro girdi.

Bizim Çocuklar'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:

  • Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro
  • Galibiyet primi: 2 milyon euro (Galibiyet başına 1 milyon euro)
  • Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin euro

EURO 2024'TE PARA ÖDÜLLERİ NEYE GÖRE VERİLİYOR?

Turnuvada yer alan takımlara para ödülü dağıtım sistemi şöyle:

  • Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro
  • Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon euro, beraberlik için 500 bin euro
  • Son 16 turuna katılma hakkı: 1 milyon 500 bin euro
  • Çeyrek finale kalma hakkı: 2 milyon 500 bin euro
  • Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro
  • Turnuva ikincisi: 5 milyon euro
  • Şampiyon: 8 milyon euro
Rakamı duyunca şok olacaksınız! A Milli Takım\'ın kasasına giren para dudak uçuklattı

A Milli Futbol Takımı, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rakamı duyunca şok olacaksınız! A Milli Takım'ın kasasına giren para dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Murat denizli: bu para filistine gonderilsin kimsenın ihtıyacı yok takımda 51 36 Yanıtla
    Aykut Canbolat: Nerden biliyon ihtiyacı olmadığını belki adam 5m euro kredi cekti malikhane aldı 26 12 RagnarLothbrok: Belki adam supercar araçlar aldı, sen çekirdek al maçını izle kardeş zenginin aklına yanlamaaaaaa 10 3 Serkan Beyhan: Filistine para değil asker lazım. Bıraksınlar gidelim 3 1 OZKANLI Mikail: Depremzedeler ve bizim vatandaşlarımız ilden daha önemlidir saygılarımla 1 0
  • İSMAİL DEMİR: bize ne faydası var 22 13 Yanıtla
    Koray ERDOGAN: Sana faydası yok ama ülkene var ülke futboluna var bu değirmen nasil dönüyor 11 6
  • Alp Murat Çekli: Mehmet Şimşek hemen vergi alır 19 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Sanki çok büyük Bi para fotbol da. Muntellanın maışı tazminatı anca çıkar 8 2 Yanıtla
    Gursel kalen: Avusturya maçından sonra hoca gider valizi ufak ufak toplasa iyi olur 2 0
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SON DAKİKA: Rakamı duyunca şok olacaksınız! A Milli Takım'ın kasasına giren para dudak uçuklattı - Son Dakika
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