Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı

UEFA Şampiyonlar Ligi, yeni sisteminde kulüplere para yağdırdı. Çeyrek final etabına gelinen turnuvada gelirler açıklanırken 7 takım, 100 milyon euro barajını geçti.

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Football Meets Data'nın hazırladığı rapora göre güncellenen gelirlere göre 7 kulüp bu sezon 100 milyon euro barajını geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını lider tamamlayan Liverpool, son 16 turunda Fransız devi PSG'ye elenerek büyük bir gelirden oldu. Kırmızılar, yeni formatta lig etabını lider tamamlasa da 100 milyon euronun altında gelir elde etti. Listenin ilk sırasında ise Alman devi Bayern Münih yer aldı.

En fazla gelir elde eden ilk 10 kulüp şöyle;