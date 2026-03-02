Rakip tribüne kaçak girip provokatif paylaşımlar yapan Beşiktaşlı taraftarın başı dertte - Son Dakika
Rakip tribüne kaçak girip provokatif paylaşımlar yapan Beşiktaşlı taraftarın başı dertte

02.03.2026 21:26
Kocaelispor tribününe kaçak giren ve maç esnasında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Beşiktaşlı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Stadyuma kendisine ait olmayan karta giren şahsın provokatif paylaşımlar yaptığı görüldü ve hakkında suç duyurusunda bulunduk'' denildi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Geçen ay oynanan kupa maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar ve Kocaeli Stadyumu'nda deplasman tribününe verilen hasar tepki toplamıştı. İki kulübün taraftar gruplarının yaptığı açıklamalarda gerginliği artırırken, cumartesi günü oynanan maçta tribünler arasında olumsuzluk yaşanmadı. Kocaelispor taraftarının büyük tepkisini çeken durum; ev sahibi takım taraftarına ait olan 112 numaralı blokta maçı izleyen ve maçtan paylaşımlar yapan Beşiktaşlı bir taraftar oldu.

RAKİP TRİBÜNDE MAÇ İZLEYİP PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPTI

Kocaelispor tribünlerinde tespit edilen Beşiktaşlı taraftarın sosyal medya paylaşımları Kocaelispor Kulübü'nün dikkatinden kaçmadı. Kendisine ait olmayan Passolig kartıyla Kocaelisporlu taraftar gibi tribüne giren ve sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımlarıyla Kocaelispor taraftarının tepkisini çekti.

HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Durumu fark eden Kocaelispor Kulübü söz konusu hesap ve sahibi hakkında tahkikat başladı. Yeşil-siyahlılar, M.T. adlı Beşiktaş taraftarının başkasının Passolig kartıyla maça girdiğini ve provokatif paylaşımlar yaptığını belirleyerek suç duyurusunda bulundu.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kocaelispor Kulübü'nden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son oynadığımız müsabakada stadyumumuzda bulunan 2012 numaralı locada M. T. isimli şahsın müsabakayı izlediği esnada provokatif paylaşımlar yaptığı görülmüştür. Kulübümüzce yapılan tahkikat neticesinde malum kişinin stadyumumuza kendine ait Passolig kartı ile girmediği tarafımızca tespit edilmiştir. Bugün itibarıyla ilgili şahıs hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ilgili maddelerine muhalefet suçundan dolayı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunulmuştur. Taraftarlarımızın ve camiamızın bilgilerine sunarız" denildi.

