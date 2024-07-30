Rakiplerine şans tanımadı! Milli okçu Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Spor

Rakiplerine şans tanımadı! Milli okçu Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, bireysel son 32 turunda Tayvan'dan Chih-Chun Tang'ı 6-2 yenerek son 16 turuna yükseldi. Mete, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız okçu Thomas Chirault ile karşılaşacak.

30.07.2024 20:30  Güncelleme: 20:55
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Milli Okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna çıktı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.

RAKİPLERİNE ŞANS TANIMADI

Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz, son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Mete, ilk turda da Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 yenmişti.

Milli okçu, son 16 turunda 4 Ağustos Pazar günü Fransız okçu Thomas Chirault ile karşılaşacak.

TAKIM HALİNDE TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTILAR

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı. İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu tattı.

Rakiplerine şans tanımadı! Milli okçu Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları\'nda son 16 turuna yükseldi

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Son Dakika Spor Rakiplerine şans tanımadı! Milli okçu Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • barış özcan: Başarılar kardeşim, inşallah altın madalya alırsın, seninle dalga geçenleride 12 den vurmuş olursun . 14 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Gazoz olma,Mete ol..Gök Tanrı kut versin yiğidimize,Türke durmak yaraşmaz..Türk önde,Türk ileri 6 4 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Fenerden büyük ülkeye katkısı var 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Rakiplerine şans tanımadı! Milli okçu Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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