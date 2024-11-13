Arda Turan formasını giydiği takımın başına geçiyor - Son Dakika
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Spor

Arda Turan formasını giydiği takımın başına geçiyor

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Süper Lig'deki kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Çağdaş Atan'la yollarını ayırmayı planlayan RAMS Başakşehir, Arda Turan'ı teknik direktörlük görevine getirmeyi düşünüyor. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran ve bu sezonda oynattığı oyunla takdir toplayan Arda Turan'ın ''RAMS Başakşehir'e vefa borcum var'' dediği ve gelebilecek teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

13.11.2024 14:15  Güncelleme: 14:24
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Süper Lig'de sürpriz bir teknik adam değişikliği yaşanacak. Ligde ve Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında Çağdaş Atan'la yollarını ayırmayı planlayan RAMS Başakşehir'in, Arda Turan'ı teknik direktörlük görevine getirmek istediği öğrenildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetiminin Çağdaş Atan'la yolların ayrılması halinde ise yerine düşündüğü isim, Eyüpspor'la iyi bir grafik ortaya koyan Arda Turan. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran ve bu sezonda şu ana kadar oynattığı oyunla takdir toplayan genç teknik adamın "RAMS Başakşehir'e vefa borcum var" dediği ve gelebilecek teklife sıcak bakabileceği belirtildi. 37 yaşındaki teknik adam, Ocak 2018 - Ocak 2020'de İstanbul ekibinin forması giymişti.

Arda Turan formasını giydiği takımın başına geçiyor

Çağdaş Atan, Başakşehir, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan formasını giydiği takımın başına geçiyor - Son Dakika

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