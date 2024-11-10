RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'ler açıklandı

RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11\'ler açıklandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Saat 19.00'daki mücadelede ilk 11'ler açıklandı.

10.11.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı. Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor. Ligde son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Crespo, Pelkas, Serdar, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muci, Rafa, Rashica, Semih.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, sahada olamayacak. Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bilişim Hurda:
    8TAŞ BALONU DEDİĞİMİZ GİBİ ERKEN PATLADI. SKORA DEĞİL OYUNU İZLEYECEĞİM 4 8 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Beşiktaş Bugün 3. Yenilgisini Alacak Balon Patlatma Yaptı 3 7 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    BEŞİKTAŞ ŞEREFİYLE OYNAR HAKKIYLA KAZANIR Galatasaray KÜÇÜKTÜR MİDE BULANDIRIR. 8 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Türk takımı Başakşehir”imize Ermeni takımına karşı başarılar dileriz 2 7 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    KUŞLAR YAPİ DESTEĞİ OLMADAN HİÇBİR BAŞARİ ELDE EDEMEZ BU LİGDE. HELE 8TAŞ TRANSFERİ BİLE KUŞDAŞI MALUM YAPININ PARASIYLA YAPIYOR BU UTANÇ ONLARA YETER DE ARTAR 3 5 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Ferhat Eser Geliyor Hepinizi İnletecek Fetösaraylılar 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:55 Canlı anlatım Kadıköy’de ilk gol geldi Canlı anlatım! Kadıköy'de ilk gol geldi
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Öcalan“ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Öcalan" açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
16:23 Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
12:19 Yeni takımını duyurdular Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor
11:59 Celal Şengör’ün Atatürk’e laf edenlere söylediği sözler çok konuşuldu Celal Şengör'ün Atatürk'e laf edenlere söylediği sözler çok konuşuldu
11:49 Bakan müjdeyi verdi 81 ilde yeni sosyal konut yapılacak Bakan müjdeyi verdi! 81 ilde yeni sosyal konut yapılacak
11:35 Yaban domuzları plajda kadına saldırdı Yaban domuzları plajda kadına saldırdı
11:25 Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump’ın çıplak fotoğraflarını yayınladı Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı
11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Pakistan’da tren istasyonunda patlama Pakistan'da tren istasyonunda patlama
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
11:01 Çocuk gelini konuk eden Esra Erol’un sorusu programa damga vurdu Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 19:40:15. #1.12#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.