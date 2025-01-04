RAMS Başakşehir Adana Demirspor'u yendi - Son Dakika
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RAMS Başakşehir Adana Demirspor'u yendi

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Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Maçı konuk ekip 1-0 kazanırken, galibiyeti getiren golü 32. dakikada Davidson attı.

04.01.2025 15:38
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Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

TEK GOL DAVIDSON'DAN GELDİ

Konuk takım RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 32. dakikada Davidson kaydetti. Konuk ekipte Miguel Crespo ve Berat Özdemir sarı kart gördü. Sınırdaki iki oyuncu da Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu sonucun ardından iki maç sonra ligde galip geldi. Adana Demirspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Alınan bu galibiyetle Başakşehir puanını 26'ya çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puanla son sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.

RAMS Başakşehir Adana Demirspor\'u yendi

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Son Dakika Spor RAMS Başakşehir Adana Demirspor'u yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Oh İyi Oldu Adana Demirspor Kümeye 103 19 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    oe celik 3 10 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çelik annen yanımda demirspor'un oyuncularıyla tek tek sana kardeş çalışması yapıyoruz 0 7 Yanıtla
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