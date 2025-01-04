Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.
Konuk takım RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 32. dakikada Davidson kaydetti. Konuk ekipte Miguel Crespo ve Berat Özdemir sarı kart gördü. Sınırdaki iki oyuncu da Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu sonucun ardından iki maç sonra ligde galip geldi. Adana Demirspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Alınan bu galibiyetle Başakşehir puanını 26'ya çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puanla son sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir Adana Demirspor'u yendi - Son Dakika
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