Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.

DJIKU YEDEK, BONUCCI YOK

Leonardo Bonucci, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Afrika Kupası'ndan bugün dönen Alexander Djiku yedek olarak maç kadrosundaki yerini aldı.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir; Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanksi, Tadic, İrfan, Dzeko.

CANLI ANLATIM

90' Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Emre pasında topu ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin şutunda hakem top Onur'un eline çarptı dedi ve penaltı noktasını gösterdi.

89' Net fırsat kaçtı. Sağ kanada yakın yerde topla buluşan Oosterwolde ortasında Batshuayi'yi topla buluşturdu ancak çevirdiği topta top kaleci Volkan'da kaldı.

88' Mert sağ kanatta topu uzaklaştırmak istedi ama yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

87' Mert Müldür'ün sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası yayının üstünde bulunan Szymanski pasını Batshuayi'yi aktardı ancak Batshuayi'nin vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

86' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Tadic giren oyuncu Emre Mor.

85' Başakşehir'de Lucas Lima oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

77' Faul sonrası çıkan tartışmada Batshuayi ve Dubois, faulü yapan Onur sarı kart gördü.

76' Fenerbahçe sol kanattan Ferdi ile çıkmak istedi ama yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

75' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz pasında Dzeko'ya topu aktardı ama Dzeko yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

70' Fenerbahçe etkili geldi. Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sert şutu üstten auta çıktı.

69' Berkay'ın ayağa kalkmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.

68' Başakşehir'de Berkay kendisini yere bıraktı. Oyun durdu.

67' Tadic sol kanattan ceza sahasına giren Ferdi'yi topla buluşturmak istedi ama savunma topu uzaklaştırdı.

61' Net fırsat kaçtı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Lima ortasında Keny'i buldu ama Keny'nin vuruşu yandan auta çıktı.

60' Başakşehir'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Piatek giren oyuncu Keny.

59' Yine net fırsat kaçtı. Sağ kanattan topla gelen Cengiz şutunu çekti ama top direğin yanından auta çıktı.

58' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden giren oyuncular Cengiz ve Batshuayi çıkan oyuncular İsmail ve İrfan Can.

55' Sağ kanatta topla buluşan Deniz savunma arkasına sarkan Piatek'i topla buluşturdu ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

54' Sol kanatta topla buluşan Ferdi ortasında Dzeko'yu topla buluşturmak istedi ama top kaleci Volkan'da kaldı.

53' Kaleci Volkan savunma arkasına koşan Piatek'i topla buluşturmak istedi ama İsmail araya girdi ve topu kazandı.

52' Ceza sahası yayının orada topla buluşan Szymanski'nin vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

51' Net fırsat kaçtı. Sol kanattan ceza sahası içine giren Ferdi topu içeriye çevirdi ama kimse topa dokunamadı.

50' Fenerbahçe rakip yarı sahaya yerleşti ve hazırlık pasları yapıyor.

49' Dubois sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz'e pasını aktardı ancak Deniz topu kontrol edemdi.

46' İkinci yarı Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı. İki takıma da başarılar.

D.A. İlk yarı sonucu Başakşehir 0-0 Fenerbahçe.

D.A. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

45' Net fırsat kaçtı. Tadic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Serdar Aziz'in şutunu Volkan son anda kornere tokatladı.

45' Berkay savunma arkasına sarkan Piatek'i topla buluşturmak istedi ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45' Oosterwolde ön alan baskısında topu kazanmak istedi ama Piatek yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

45' Sol kanattan topla çıkan Ferdi savunma arkasına sarkan İsmail'i topla buluşturmak istedi ama top kaleci Volkan'da kaldı.

45' Hakem ilk yarının sonuna 5 dakika ekledi.

45' Başakşehir'de, Joao Figueiredo, Serdar Aziz'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

45' Başakşehir'de, Joao Figueiredo oyunun durmasının ardından topa vurduğu için sarı kart gördü.

32' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

31' Ömer Ali sedye ile sahadan çıkarıldı ve karşılaşma tekrardan başladı.

30' Başakşehir'de Ömer Ali kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

27' Ceza sahasının sağ kenarında topla buluşan Szymanski şansını uzaklardan denedi top direğin yanından auta çıktı.

26' Ousseynou Ba, Dzeko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

24' Joao Figueiredo bu sefer kendisi sol kanattan gelmek istedi ama yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

23' Joao Figueiredo sol kanattan savunma arkasına sarkan Piatek'i topla buluşturmak istedi ama Oosterwolde topu taca yolladı.

22' Net fırsat kaçtı. İsmail Yüksek ceza sahası içine giren İrfan'a pasını aktardı fakat savunma topu uzaklaştırdı. Tadic topu tekte Dzeko'ya indirdi ancak Dzeko'nun vuruşu direğin yanından auta çıktı.

21' Fenerbahçe'de Oosterwolde hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

15' Tadic sol kanattan topla birlikte gelmek istedi fakat yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

14' Başakşehir kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

13' Joao Figueiredo'nun ayağa kalkmasıyla birlikte karşılaşma tekrardan hareketlendi.

12' İsmail Yüksek, Joao Figueiredo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

10' Volkan Babacan ön alan presinde sakin kalmak istedi ve pasını Duarte'ye aktarmak istedi fakat top doğrudan taca çıktı.

9' Deniz sağ kanattan topla birlikte çıkmak istedi fakat Ferdi araya girdi ve topu taca yolladı.

8' Livakovic'in uzun pasında topla buluşan Dzeko savunmanın arkasına sarkan Szymanski'ye pasını aktarmak istedi ancak pas kaleci Volkan'da kaldı.

7' Kullanılan taç atışında topla buluşan Deniz, Ferdi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

5' Lucas Lima sol kanattan topla çıkmak istedi ama İrfan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

3' İrfan Can'ın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Ferdi ortasını açtı ve Dzeko kafayı vurdu fakat top üstten auta çıktı.

2' Fenerbahçe ilk dakikada etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Dzeko pasında İsmail'i buldu, İsmail'in şutu savunmadan Szymanski'nin önüne sekti. Szymanski ceza sahası içinde şutunu çekti ancak kaleci Volkan topu kornere tokatladı.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...