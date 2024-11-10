RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelen RAMS Başakşehir ve Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 10, ikinci Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisine düştü.

10.11.2024 20:55  Güncelleme: 21:06
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI

Başakşehir ve Beşiktaşlı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla sahaya birlikte çıktı. Futbolcular, üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla sahaya geldi. Beşiktaşlı futbolcular, Atatürk'ün giydiği süveter desenli tişörtlerle sahaya çıktı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki skorboardda da Atatürk'ün bir fotoğrafı ve 1881-193∞ yazısı yer aldı. Tribünlerde de "1881-193∞ saygıyla ve minnetle anıyoruz" pankartı açıldı. Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

AL MUSRATI 8 MAÇ SONRA YENİDEN

Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı. En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi. Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen görev alamadı. Al Musrati; Olimpik Lyon, Malmö ve Konyaspor maçlarında da oyuna sonradan girdi.

İLK ATAK BEŞİKTAŞ'TAN

Mücadeleye hem Beşiktaş, hem de Başakşehir kontrollü bir oyun anlayışıyla başladı. Hücum organizasyonlarında Rafa Silav'yı kullanmak isteyen Beşiktaş, maçtaki ilk pozisyonunu 8. dakikada buldu. Al Musrati'nin uzun pasında Svensson topu bekletmeden sağdan içeri çevirdi, Rafa Silva'nın ceza sahası girişinde gelişine vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

BAŞAKŞEHİR UZAKTAN YOKLADI

Beşiktaş yarı sahasında boşluklar arayan Başakşehir, ilk ciddi atağını 15. dakikada geliştirdi. Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda Svensson'dan seken topu ceza yayı üzerinde Piatek göğsüyle kontrol ederek kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

İlk yarının sonlarına doğru oyunda tempo düşmesine rağmen, Beşiktaş, 45+3. dakikada rakip kalede gol aradı. Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. İlk yarıda gol olmayınca, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Oyunun son dakikalarında gol arayan Beşiktaş, 90+1. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mustafa Hekimoğlu şutunu çekmek istedi ama başarılı olamadı. Sonrasında sağ çaprazda topa buluşan Milot Rashica kaleyi düşündü. Ancak Rashica'nın şutunda top dışarı gitti. Bu poizsyonun ardından Rashica büyük üzüntü yaşadı.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ, OYUN DEVAM ETTİ

Mücadelenin 90+3. dakikada Beşiktaş'ta Milot Rashica, Başakşehir ceza sahasında yerde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet penaltı bekledi ama hakem Turgut Doman oyunun devam etmesini istedi. Pozisyonda penaltı düdüğü çalmamasına Beşiktaşlı futbolcular tepki gösterdi ama sonuç değişmedi. Kalan bölümde gol olmayınca, Galatasaray ve KAsımpaşa'ya kaybeden Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında istediği galibiyete ulaşamadı.

10 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Bu beraberliğin ardından Beşiktaş puanını 21 yaptı ama lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş, 26 puanla ikinci sırada olan Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düştü. Başakşehir puanını 16'ya yükseltti. Milli aranın ardından Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak. Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Okan:
    Golcü yok abicim golcü Bu işler Semihlerle Mustaflarla olmaz 25 1 Yanıtla
  • Alpi:
    8Ataşın BALON OLDUĞU BELLİYDİ SAFİ RÜZGAR 5-10 .SIRA ARASINDA TAKILIR ANCAK KÜÇÜK TAKIM KÜÇÜK TARAFTARI VAR ZATEN 11 4 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    YÖNETİM UYUMA BEŞİKTAŞA SAHİP ÇIK VARA BİLE BAKMIYOR NET PENALTI VERİLMEDİ. 2 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CIRTTTT SEMIH 28 MILYONCUKMUSSSS, CIRTTTT MUSTAFA HEKİMOGLU GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORMUŞ, CIRTTTT PENALTI JOKERİ YOKSA GOL YOK CIRTTTT İMMOBİLYE 8 3 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Büyük Galatasarayıma toslayan iflah olmuyor ???? sezon sonu şampiyonuz diyordu ferattt 5 4 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Rezil Takım Beşiktaş Bu Takımdan Bundan Sonra Zerre Kadar Güvenimiz Kalmadı.. Göz Göre Göre Şampiyonluğu Galatasaray a Veriyorlar Beter Olasın Bjk 3 4 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇocuğu ferhat eser:
    Ferhat nerdesin Ferhat Eseri bulun bana 2 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat eser artık utancından insan içine çıkamayıp diğer kullanıcı adı olan Sadece Beşiktaş ismiyle yorum yazıyor. Saklanmasına izin vermeyin. Eğlenin şununla 2 2 Yanıtla
  • Abdullah Demir:
    sekiztaş bitti artık ohh beter olsunlar 2 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    8TAŞ İÇİN SEZON BİTTİ GEÇMİŞ OLSUN 3 0 Yanıtla
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