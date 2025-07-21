RAMS Başakşehir\'in Konferans Ligi\'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucunda turuncu-lacivertliler, 2. eleme turunda PFK Cherno More'yi elemesi halinde, 3. Eleme Turu'nda Viking FK - FC Koper eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Turda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
RAMS Başakşehir, geride bıraktığımız sezonda da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmiş, 6 puan toplayıp 26. sırada kalarak turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.
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