RAMS Başakşehir\'in UEFA Konferans Ligi\'nde play-off rakibi belli oldu

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova ile eşleşti.
Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı ağırladı. İlk maçı 3-0 kazanan Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanşta 4-3 yenilse de play-off turuna kaldı.
İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu karşılaşmaları 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.
