RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, turnuvadaki ilk puanını aldı ve Kopenhag'a deplasmanda yenilmeyen ilk Türk takımı oldu.

08.11.2024 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Kopenhag ile deplasmanda karşılaştı. Parken'deki mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

İLK YARI BAŞAKŞEHİR'İN

RAMS Başakşehir, 26. dakikada Philippe Keny ile 1-0 öne geçti. Turuncu-lacivertliler, bu golle birlikte müsabakanın ilk yarısını önde kapattı. karşılaşma uzun süre temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti.

RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

SON BÖLÜMDE PEŞ PEŞE GOLLER

Kopenhag, Amin Chiakha ile 79. dakikada eşitliği buldu ve skor 1-1'e geldi. RAMS Başakşehir, Kopenhag'ın bu golüne. dakikada golüne 80. dakikada Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve 2-1 ile yeniden öne geçti. Ev sahibi takımda ilk golü atan Amin Chiakha, 84. dakikada da fileleri havalandırdı skoru yeniden eşitledi. Bu golle birlikte mücadele 2-2 sona erdi.

RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

İLK PUANINI ALDI

Bu sonuçla Kopenhag deplasmanında yenilmeyen ilk Türk takımı olan RAMS Başakşehir, ayrıca Konferans Ligi'nde ilk puanını da aldı. Danimarka temsilcisi ise ikinci beraberliğini alarak 2 puana yükseldi.

RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

SIRADAKİ RAKİP PETROCUB

RAMS Başakşehir, ligde hafta sonunda Beşiktaş'ı konuk edecek. Çağdaş Atan'ın ekibi, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında ise evinde Petrocub'u ağırlayacak. Kopenhag ise Konferans Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Dinamo Minsk deplasmanına gidecek.

Başakşehir, Konferans, Kopenhag, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bilişim Hurda:
    GALİBİYET KAÇTI. TECRÜBE SİZLİK TEBRİKLER VE TEŞEKKÜRLER BAŞAKŞEHİR 20 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 02:52:23. #1.11#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.