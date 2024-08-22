RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

RAMS Başakşehir, St. Patrick\'s Athletic ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, yoğun yağmurun oyunu olumsuz etkilediği maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Öte yandan bundan önce Avrupa kupalarında oynadığı 4 maçı da kazanan İstanbul temsilcisi, ilk kez bir karşılaşmadan galip ayrılamadı. İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

22.08.2024 23:41
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla deplasmanda kozlarını paylaştı. Müsabaka başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın boyunca her iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Maç boyunca etkili olan yoğun yağmur yağışı, her iki takım futbolcularını ve oyunu olumsuz anlamda etkiledi. Takımlar, bulduğu cılız pozisyonları da değerlendiremeyince 90 dakika 0-0 berabere bitti.

RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

HAKEM SAKATLANDI

Mücadelede orta hakem Muhammed Al Emara, 72. dakikada sakatlandı. Karşılaşmanın geri kalanında dördüncü hakem Peiman Simani görev yaptı.

RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

BAŞAKŞEHİR BİR İLKİ YAŞADI

Bu turdan önce Avrupa'da oynadığı iki turda dört maçı da kazanan Başakşehir, Avrupa'da bu sezon ilk kez beraberlik yaşadı.

RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Bu maçın ardından turu geçen ekip, adını lig aşamasına yazdıracak.

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Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk: Başakşehir boş çıktı bu maçta.. umarım elenir 1 8 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Başakşehir affetmez.... St. Patrick i eleyecekler İstanbul'da 7 0 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü: Türkiye de eler Başakşehir takımımız 4 0 Yanıtla

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