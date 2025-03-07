Rangers\'ın Fenerbahçe galibiyeti gündem oldu: Mourinho şaşkına döndü

Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe ile Rangers karşı karşıya geldi. Rangers, Fenerbahçe deplasmanında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Rangers'ın Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyeti İskoç basınında manşetleri süsledi. İskoç basını, Jose Mourinho'ya karşı alınan galibiyet sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte İskoç basınında yer alan haberler;

HERALD SCOTLAND: Dessers ve Cerny, UEFA Avrupa Ligi'nde ev sahibi Fenerbahçe'yi şaşırttı. Vaclav Cerny ve Cyriel Dessers takımlarının en iyileriydi. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda pek de gözde olmayan konuk takım muhteşemdi.

GAZETTE HERALD: Rangers, Fenerbahçe'yi yenerek Avrupa Ligi'nde sürpriz yaptı. Rangers, bu sezon yine Avrupa Ligi sevincini yaşarken, ilk maçta Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini İstanbul'da 3-1 gibi muhteşem bir skorla mağlup etti.

GLASGOW TIMES: Şampiyonluk yarışındaki Rangers, bu sezon yine Avrupa Ligi sevincini yaşarken, ilk maçta Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini İstanbul'da harika bir skorla mağlup etti. Ibrox'ta çeyrek finale yükselme umudunu artırdı.

RANGERS NEWS: Fenerbahçe'nin Fred'in mücadeleci etkisinden yoksun olmasıyla Raskin, Mohamed Diomande ve geri dönen Connor Barron ile birlikte orta saha üçlüsünde oyunu domine etti. Rangers adına harika bir gösteriydi.

THE SCOTSMAN: Rangers İstanbul'da büyük bir sürpriz yaptı böylece Avrupa Ligi çeyrek finaline doğru büyük bir adım attı. Bu sezon en iyi performanslarını Avrupa Ligi'ne saklayan Rangers için kıtadaki bir başka mükemmel performanstı.

SCOTTISH SUN: Barry Ferguson Ibrox'taki görevine talip olurken, usta teknik adam Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi. Rangers'ın yeni teknik direktörü için bu, tarihin en iyi teknik direktörlerinden birine karşı gerçek bir zaferdi.

DAILY RECORD: Cerny ve Dessers, teknik direktör Barry Ferguson'a hayatının gecesini yaşattı. Maçın başında geçici teknik adam Ferguson ile sıcak şekilde kucaklaşan Jose Mourinho, Rangers'ın muhteşem performansının ardından sarsıldı.

STV NEWS: Çeyrek finallere doğru büyük bir adım atan mavi-beyazlılar, gelecek haftaki rövanş maçına iki gol üstün çıkacak. Deneyimli Fenerbahçe takımına karşı deplasmanda etkileyici bir performans sergilediler.