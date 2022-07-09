RB Leipzig'den bir garip paylaşım! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna cevap verdiler

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin golcü transferinde ilk hedeflerinden olan Alexander Sörloth için RB Leipzig'den sürpriz bir paylaşım geldi.

"SÖRLOTH'U BİZE VERİN"

Alman ekibi, bir Fenerbahçe taraftarının kulübün paylaşımına yaptığı "Sörloth'u bize verin" mesajına "Hayır" yanıtını verdi. Büyük ilgi çeken olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. RB Leipzig'in bu sürpriz çıkışı, Norveçli golcünün Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmeyeceği şeklinde yorumlandı.